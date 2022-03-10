Evlilik Hakkında Her Şey Dizisi Erken Final Yapabilir

Evlilik Hakkında Her Şey dizisi bir süredir reyting sonuçları ile ilgili sıkıntılı bir süreç yaşıyor ve kendisinden beklenilenleri karşılayamıyordu. Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmakta olan proje rekabet halinde olduğu dizilerin gerisinde kaldı. Mahkum ile Yasak Elma gibi başarılı diziler yollarına devam ederken diğer dizilerin durumları ise beklentileri karşılamayan yönde sonuçlar aldı.

Evlilik Hakkında Her Şey dizisi yayın hayatına çok iddialı bir şekilde başlamıştı fakat dizinin final ihtimali belirdi. Proje Salı akşamlarında izleyici karşısına çıkıyordu ve son haftalarda keskin değişimler meydana gelmişti. Sarp Akkaya ve Yiğit kiracı gibi iki ünlü oyuncunun diziden ayrılması magazin gündemine damga vurmuş ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu olmuştu.

İki ünlü oyuncunun diziye veda etmesi sonrasında Barış Kılıç ile Serkan Altunorak gibi iki ünlü isim de projenin oyuncu kadrosuna dahil oldu ve isimlerinden söz ettirdi. Dizide yaşanan oyuncu değişiklikleri ardından olaylar da farklılaştı ve dizide zaman atlamasın yaşandığı görüldü. Dizinin senaryosuna ciddi bir düzenleme getirilirken bu durumun seyirci kitlesinin beklentisini de karşıladığı belirtildi. Dizi hikayesinin değişime uğramasının sonuçları merak ediliyor ve konu hakkında yorumlar yapılıyordu. Dizilerin reyting oranları son haftalarda düşüşe geçmişti fakat projenin toparlayacağı düşünülüyordu.

Üç Kız Kardeş ve Baba gibi iki dizinin yayın hayatına başlaması ile beraber bir grup izleyici bu yapımları tercih etti ve Evlilik Hakkında Her Şey isimli proje seyirci kaybetti. 8 Mart akşamında Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin 22. bölümü yayınlandı ve elde edilen sonuçlar düşündürücü oldu. Projenin düşük reyting sonuçları elde etmesi dizinin erken final yapma ihtimalinin belirdiğini gözler önüne serdi. Sumru Yavrucuk, Gökçe Bahadır, Gökçe Eyüboğlu ve Tülin Ece gibi başarılı oyuncuların kadroda yer aldığı dizi erken final yaparak yayın hayatını sonlandırabilir.