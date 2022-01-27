Evlilik Hakkında Her Şey Aşk Hikayesine Dönüştü! İzleyici Memnun Değil

Bu sezonda Fox TV ekranlarında seyirci karşısına çıkan ve oldukça iddialı bir şekilde yeni bilimlerini ekranlara getiren Evlilik Hakkında Her Şey son haftalarda problem yaşıyor. İzlenme oranları ile başı dertte olan sevilen dizi Evlilik Hakkında Her Şey hakkında bazı iddialar ortaya atıldı ve detaylar merak konusu oldu. Seyirci kitlesi projenin izlenme oranlarında meydana gelen düşüşün konunun entrika ve aşk hikayesini dönüşmesi olduğunu belirtti.

Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Gökçe Bahadır, Tülin Ece ve Sumru Yavrucuk gibi birbirinden başarılı oyuncuların başrollerde yer aldığı projenin 16. yeni bölümü dün akşam seyirci karşısına çıktı ve oldukça heyecanlı gelişmeler ekranlarda yer aldı. Diğer taraftan projenin reyting oranlarının ise heyecan yaratmadığı görüldü. Yayın hayatına sezon başlarında oldukça yüksek reyting oranları ile başlayan projenin yaşadığı kaybın devam ettiği de gözlerden kaçmayan bir gelişme olarak yorumlandı.

Fox TV dizisi olarak izleyici karşısına çıkan yapım, elde ettiği izlenme oranları ile yavaş yavaş geriliyor ve yaşadığı düşüşe devam ediyor. Günü tüm kişiler kategorisinde 10. sırada tamamlayan sevilen dizi Evlilik Hakkında Her Şey önemli bir izleyici kaybı ile karşı karşıya geldi ve projenin yaşayacağı gelişmeler de merak konusu oldu.

Projenin izlenme oranlarında yaşadığı bu düşüşün sebebi merak edilirken izleyici kitlesinin yapmış olduğu yorumlar da sosyal medya hesaplarında dikkat çekti. Dizi hayranları, sosyal medya hesapları üzerinden bazı önemli yorumlarda bulundu ve paylaşımlar gerçekleşti.

Projenin ilk ekranlarda yer aldığı sırada davalar ve hikaye anlamında ilgi çekici olduğunu dile getiren seyirci, duygu bütünlüğünün de ilk bölümlerde daha yüksek olduğunu belirtti ve hayranlık ile izlediğini anlattı. Ancak güncel bölümlerde ise etkili davaların olmamasından yakınan izleyici, konunun aşk ilişkilerine ve entrika havasına gitmesini olumsuz bir durum olarak değerlendirdi.