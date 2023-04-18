"Evlilik Desteği Projesi" kapsamında çiftlere tek seferlik 7 bin TL ödeme yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, evlenecek çiftlere yönelik bir destek projesi başlatıyor. Alınan kararla birlikte, 2023 yılında İstanbul'da evlenecek 10 bin çifte bir defaya mahsus olmak üzere 7 bin TL destek sağlanacak. Projenin duyurusu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapıldı. İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Evlilik Desteği Projesi" kapsamında çiftlere tek seferlik 7 bin TL ödeme yapılacağını belirtti. Yeni evlenecek çiftlerin mutluluğuna katkıda bulunmak istediklerini söyleyen İmamoğlu, projenin 10 binin üzerinde çifte destek sağlayacağını açıkladı.

Ekonomik zorluklarla boğuştuğumuz bir dönemde, İBB'nin bu desteği, yeni bir yuva kuracak olan çiftlerin hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olacak. Evlilik Desteği Projesi, çiftlerin maddi yüklerini azaltacak ve hayatlarını daha mutlu bir şekilde sürdürmelerine yardımcı olacak. İBB Başkanı İmamoğlu'nun açıklamaları, belediyenin vatandaşların refahı için çalıştığını bir kez daha ortaya koyuyor.

Evlilik Desteği Projesi'nin hayata geçirilmesi, İstanbul'da yaşayan binlerce çifte umut veriyor. Proje, yeni evlenecek çiftlerin hayatlarına renk katacak ve mutluluklarını arttıracak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu önemli adımı, diğer belediyeler için de örnek teşkil edebilir ve evlilik gibi önemli bir konuda vatandaşlara yardımcı olabilecekleri yeni destek projelerinin başlatılmasına öncülük edebilir.