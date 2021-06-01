Evi Olmayan Dar Gelirli Ailelere Devletten Kira Yardımı! İşte 2021 Başvuru Şartları

Ev sahibi olmayan dar gelirli aileler için düzenlenen yardım kampanyası başlatılmış bulunmaktadır. Dar gelirli ailelere devletin kira yardımı yapacağının bildirilmesi üzerine vatandaşlar için bir umut kaynağı oluştuğu gözlemlenmektedir. Özellikle pandemi dolayısı ile yaşanan ekonomik sıkıntıların yol açtığı gelir darlığı vatandaşlarda yüksek miktarda devlet desteği ihtiyacı oluşturmaktadır. 2021 yılı devlet kira yardımı ile ilgili tüm bilgilere yazıda yer verilmiş bulunmaktadır.



Kira Yardımını Kimler Alabilecek?



Kira yardımı yapılacak vatandaşlar için belirlenen kriterler oldukça önemli olmaktadır. Kriterlere uymayan ailelere yardım verilmemektedir. Yapılan güncellemelerle birlikte kriterler aşağıda yer almaktadır. Aşağıda bulunan kriterlere sahip aileler öncelikli grup olarak belirlenmiş bulunmaktadır.

.Evli olmayan ve ev sahibi olmayan dar gelirli ailelere yardım sağlanacağı belirtilmektedir.

.Evlerinin bulunduğu konut kentsel dönüşüm ile yıkılan ailelere sağlanacağı belirtilmektedir.

Bu iki ana grup içerisinde yer alan dar gelirli ailelere öncelik tanınacağı belirtilmektedir.

Kira Yardımı Başvuru Şartları Nedir?

Ana grupta belirtilen kriterlere uyum sağlanması dışında başvuru için belirli şartlara da uyum sağlanması gerekmektedir. Yer alan bu şartlara uyum sağlamayan ailelerde bu destekten yararlanamamaktadır. Titizlik ile hazırlanmış bu şartlara uyum sağlanması halinde herhangi bir ayrım yapılmaksızın ailelere yardım sağlanmaktadır. Şartlar aşağıda listelendiği gibi yer almaktadır.

Devletten başka bir yardım almıyor olmak gerekmektedir.

Başvuru yapan ailelerin sigortasının olmaması gerekmektedir.

Başvuru yapan vatandaşın sigortalı bir işte çalışmıyor olması gerekmektedir.

Elde edilen ve haneye giren gelirin yoksulluk sınırının altında olması gerekmektedir.

Başvuru yapan ailelerin üzerine kayıtlı olan herhangi taşınmaz mal varlığı veya gayrimenkul kaydının olmaması gerekmektedir.



Bu şartlara uyum sağladığını düşünen ailelerin resmi başvuruyu gerçekleştirmeleri sonucunda resmi kurumlar tarafından inceleme başlatılmaktadır. Olumlu sonuç vermesi durumunda aileye dönüş yapılmaktadır.



Dar Gelirli Aileler İçin Diğer Fırsatlar Nedir?



Dar gelirli ailelerde bulunan vatandaşların bireysel olarak başvurabileceği sayısız destek paketi bulunmaktadır. Gıda, maske, erzak, fatura, yakacak gibi yardım destekleri ihtiyacı olan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra kamu bankalarının düzenlemiş olduğu ihtiyaç kredisine başvurabilecek olan vatandaşlar azami rakamlar üzerinden geri ödeme yapabilmektedir.



İşsizlik nedeni ile geçim sıkıntısı yaşayan aileler bir de kira ödeyemediği zaman ciddi psikolojik sıkıntılar yaşayabilmektedir. Devlet bu konuda da yardım elini uzattığını bildirmektedir. Telefon üzerinden bağlanarak birçok sağlık ve yardım kurumu ile iletişime geçilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta pandemi sürecinde kurum binalarında yaşanabilecek yoğunluk nedeni ile süreç uzayabilmektedir. Bu nedenle fiziksel olarak başvuru yapmak yerine telefon yolu veya internet yolu ile yapılan başvurular daha sağlıklı kabul edilmektedir.

E-Devlet Üzerinden Başvuru Nasıl Yapılır?



Kira desteği talebinde bulunmak isteyen dar gelirli aileler için en sağlıklı başvuru yolu e-Devlet olmaktadır. Sıra, fiziki temas, bulaş riski oluşturmadan başvurular yapılabilmektedir. E-devlet uygulamasına Türkiye Cumhuriyeti vatandaş numarası ve e-Devlet şifresi ile girilmektedir. Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması yazılarak çıkan başvuru alanından işlem tamamlanabilmektedir.

Aynı zamanda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Müdürlükler ve Kaymakamlıklar bünyesinde yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Belediyeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı büyükşehirlerde yaşayan kiracılara 960Tl kira yardımı yaptığı bildirilmektedir.

Bunun dışında sivil toplum kuruluşları, özel vakıf ve dernekler, gönüllü kurum ve kuruluşlar, duyarlı vatandaşlar tarafından da kira desteği sağlandığı bilinmektedir.



Ülke olarak duyarlı vatandaşlara sahip olan Türkiye Cumhuriyeti birçok sıkıntılı dönemde olduğu gibi pandemi sürecinde de birbiri ile yardımlaşma ve dayanışmasını devlet ve aynı zamanda bireysel olarak sürdürmektedir.