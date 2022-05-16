Evet! Onaylandı: Emekliye 5000 TL Ödeme Verildi

Emekli olan vatandaşlar için 5 bin TL kadar ödeme verecek olan bankalar, yayınlarını yaptı. Nakit ihtiyacı olan kişiler 5 bin TL kadar ödeme almak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirerek hem kamu bankalarından hem de özel bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilecek. Emekli olan kişiler için başlatılan bu kampanyada daha önce kredi onayı alamayan vatandaşlar, nakit imkanından faydalanarak, ihtiyaç kredisi kullanabileceklerdir. Emekli maaş hesabınız üzerinden alacağınız İhtiyaç Kredisi kampanyası ile birlikte sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek, kredi kullanabilecek ve nakit kredi onayını aldıktan sonra hemen hesabınıza 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başlatılan bu kampanya ayrıca özel bankalarda katıldı. Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Denizbank tarafından da 5 bin TL kadar emekli maaşını kendi bankasından alan kişilere ödeme yapılacağı haberi geldi. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda emekli maaşınız hesabınız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek, 36 ay vadeli kredi kullanabilecek ve bu kredilerde, isterseniz üç ayda bir ödeme yapabileceksiniz.

Kamu bankaları olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilere en yakın banka şubesine giderek işlemlerini kimlikleriyle birlikte yapabilecekleri gibi bu bankadan maaş almaları durumunda alacakları internet bankacılığı şifresi ile birlikte bugün uygulamalar üzerinden de kredi kullanabilecektir.

Denizbank üzerinden başvuru yapacak olan kişiler ise cep telefonlarının mesaj kısmına girerek kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını da yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına göndermeleri durumunda kredi onayı için başvuruda bulunabilecektir.

Sms ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler, ayrıca, Yapı Kredi Bankasının, SMS kredi servisini kullanabilirler. Banka kredi puanı yüksek olan vatandaşlar, sadece 5000 TL değil, daha yüksek limitlerde kredi alabiliyor. Bireysel, yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına gönderirseniz Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç gün izi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

Garanti Bankası üzerinden işlem yapacak olan vatandaşlar ise banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı üzerinden başvurularını gerçekleştirerek gelir belgesiz 5000 TL kredi onayı alabilir. 36 ay vadeye kadar kendi kredi notuna göre onaylanacak olan faiz oranlarından yararlanabilirler.