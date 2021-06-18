Evde Safran Yetiştirme Yöntemleri! Safran Nasıl Yetiştirilir?

Süsengiller familyasına ait bir bitki olan safranın anavatanı Güneybatı Asya topraklarıdır. Günümüzde ilaç, parfüm ve baharat sektöründe kullanılan Safran sınırlı bölgelerde üretilmektedir. 20-30 santimetreye kadar uzayabilen ve sonbaharda çiçek açan safran mor renkli çiçeklere sahip olup oldukça güzel görünmektedir. Mutfaklarda gıda boyası olarak da tercih edilmekte olan safran ülkemizde ise en çok Safranbolu'da yetiştirilmektedir.

Özel kokulu kuvvetli ve acımsı bir tatlıdan oluşan safranın yetiştiriciliği hem evde hem de serada yapılabilmektedir. Safranın evde nasıl yetiştirilebileceğini ve yetiştirme yöntemlerini sizler için haberimizin devamında yazdık. İşte evde safranın nasıl yetiştirilmesi gerektiği hakkında detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler…

Evde Safran Yetiştirmek için Yöntemler

Evde safran yetiştirmek için humuslu toprak ve geniş bir saksı kullanılmalıdır. Saksının küçük olması safranın yeterince büyümesini engelleyecektir. İlk olarak saksının yarısı toprak ile doldurulur. Safran ise soğanlarının geniş olan kısmı alt bölüme gelecek şekilde toprağa yerleştirilir. Burada dikkat edilmesi gereken konu soğanlar arasında boşluk kalmasıdır. Daha sonra safran soğanlarının üzerine 15-20 cm daha toprak eklenir. Eklenen toprağın üzerine safran soğanına ilk su dökülür. Türkiye'de en çok Safranbolu'da yetişen safranın Akdeniz iklimini sevmesi sebebiyle rüzgardan ve aşırı soğuktan korunmalıdır. Güneşli ortamları seven safran çiçeği evlerde en çok güneş alan yerlerde kalmalıdır.

Sulama konusunda ise işaret parmağı toprağa batırılır ve toprak kuru ise sulama işlemi gerçekleştirilir. Safranın toprağı hafif nemli ise sulama işlemi bir sonraki güne ertelenmelidir ve o gün yapılmamalıdır. Safran taşsız, gevşek, iyi, drenajlı ve kumlu toprak sevmektedir. Gölgeli ve taşlık alanlar safran yetiştirmeye uygun olmamakla birlikte safran, taban suyu seviyesi çok yüksek olan toprakları da sevmemektedir. Ekim için özellikle sonbahar ayları tavsiye edilmektedir ve sonbahar ayları en uygun zaman olarak görülmektedir.