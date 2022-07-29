Evde kına paketleme işi ile ayda 6600 TL para kazanma fırsatı başladı! İster aylık, İsterseniz haftalık

Evde para kazanma yollarını arayan kişilere müjdeli haber geldi. En çok tercih edilen iş ilanlarından olan evde paketleme işlerindeki kına paketleme ile ayda 6600 TL ödeme alabileceksiniz. Ekonomik sıkıntı yaşayan kişiler için evde ek işler oldukça önemli oluyor. Evde işlerde özellikle büyük şehirlerde oturanlar paketleme işlerini tercih ederek, yorulmadan oturdukları yerde, kalan zamanlarında para kazanmak için çalışabilmektedirler.

İŞKUR ve bazı ilan sitelerinde görmüş olduğunuz evde paketleme işleri ile birlikte sizlerde güzel paralar kazanabilirsiniz. Günlük olarak ödeme yapan firmaların da olduğunu söylemek istiyoruz. Özellikle iyi çalışan bir birey günlük ortalama 200 TL ile 400 TL arasında ödeme alabilmektedir.

EVDE KINA PAKETLEME NASIL YAPILIR?

Evde para kazanmak isteyenler için ve özellikle yaz aylarında çok iş albileceğiniz kına paketleme işi nasıl yapılır merak edilmektedir. Sizlerin evlerine gönderilecek olan kına ve paketleme malzemelerine her hangi bir ücret ödemeyeceksiniz.

Eve gelen kişi veya yetkili sizlere bu işin nasıl yapılacağını ve haftalık ne kadar paketleme yapacağınızı gösterecektir. İlk paketlemeleri yetkili kişi ile birlikte yapacak ve kına paketlemesine başlayacaksınız. Sizlere verilecek hassas tartı ve ambalaj kağıtları ile paketleme işlemlerinizi gösterilen şekilde yapmanız istenecektir.

EVDE KINA PAKETLEME İŞİ AYLIK KAZANÇ

Evde çalışmak isteyen ve evde paketleme işi yapmak isteyenlere bu işlerde genellikle haftalık ödeme verilmektedir. Yoğun bir şekilde çalışırsanız en az haftalık 1500 TL ödeme alabileceksiniz. Eğer ödemelerinizi aylık olarak almak isterseniz de bu konuyu firma ile görüşebilir ve sizlere aylık kota verildikten sonra ne kadar kazanacağınızı gösterirler...