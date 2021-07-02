Evde İsrafı Önleme Yolları! Evde İsraf Nasıl Önlenir?

İhtiyaç fazlası gerçekleşen gıda tüketiminin gıda israfına ya da aşırı tüketime yol açtığı bilinmektedir. Bu durum hakkında özellikle en çok yapılan yanlışlar arasında ekmek tüketimi bulunmaktadır. Aşırı ekmek tüketimi israfa en çok yol açan etkenler arasında bulunurken uzmanlar da bu konu hakkında uyarılar yapmaktadır. Ekmekleri israf etmekten kaçınılması gerekirken uzmanlar da artan ekmeklerin köfte harcı, galeta unu ve çorbalar içerisinde tüketilebilecekleri hakkında önerilerde bulunmaktadır.

Et ürünleri, bakliyat, süt ve süt ürünleri, sebze ve meyve gibi gıda ürünlerinin aşırı miktarda tüketilmesi israf olarak değerlendirilir fakat aşırı ekmek tüketimi de konunun üst sıralarında yer almaktadır. Gerekli olan miktarın dışında tüketilen gıdalar ile israfı en temel anlamı ile gıda savurganlığı olarak da değerlendirilebilmektedir.

Gıda israfından temel karbonhidrat, enerji ve protein gereksinimi karşılandığı için ilk akla gelen ekmek tüketimi olmaktadır. Düşük farkındalık düzeyleri, bilgi düzeyi, terkedilmeyen alışkanlıklar, geri dönüşüm ve alışveriş alışkanlıkları ve ahlaki normlar gibi çeşitli faktörler israf konusunda gözden geçirilmelidir. İsraftan kaçınması için alışveriş listesinin hazırlanması da tavsiye edilmektedir. Liste hazırlamadan önce dolapta var olan malzemeler gözden geçirilmeli ve hafta boyunca yapılacak olan yemekler planlanmalıdır. Daha sonra ihtiyaç duyulan diğer malzemeler belirlenmeli ve bu şekilde alışveriş listesi hazırlanmalıdır.

Alışveriş listesi hazırlamak ise elbette tek başına yeterli olmamaktadır ve ihtiyaç fazlası gıda almamak için önemli olan hazırlanan listeye sadık kalmayı başarabilmek olacaktır. Alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli konu açken alışverişi çıkmamak ve yapılan kampanyalara aldırmamak olacaktır.

Alışveriş yapıldıktan sonra buzdolabında uzun süredir bekleyen gıdaları öne almak ve ilk olarak onları kullanmak önerilmektedir. Bu şekilde dolabın arka tarafında kalan gözden kaçan yiyeceklerin bozulması engellenebilir. Bunun yanı sıra buzdolabının buzlanmasının ve ısısından da sıklıkla kontrol edilmesi gerekmektedir.