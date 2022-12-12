Evde Havuç ve Maydanoz Nasıl Yetiştirilir?

Haberimizin devamında sizler için mutfakların baş tacı olan sebzeleri evde kış aylarında yetiştirmenin yollarını yazdık. Saksı da ya da ev balkonundan yetiştirilmesi mümkün olan sebzeler listeli bir şekilde aşağıda yazmaktadır. Özellikle Aralık ayında tüketilmesi tavsiye edilen sebzeler ve doğallığın keyfini çıkarmak için yapılması gerekenler haberimizin devamında yer almaktadır.

Havuç özellikle kış salatalarının renkli malzemeler arasında yer almaktadır ve evde de oldukça rahat ve kolay bir şekilde yetiştirilebilir. Üstelik havuç yetiştirmek için çok fazla zahmetli yöntemlere gerek yoktur. Kullanılması gereken malzemeler arasında tercihen cam olmak üzere bir kase ya da tabak bulunmaktadır. Genişliği yetiştirilmek istenen havuç sayısına göre en az 30 santimetre derinliğinde bir saksıya da ihtiyaç duyulmaktadır. Miktarını kendiniz belirleyebileceğiniz sayıda havuç, çakıl taşları, keskin bir bıçak ve toprak kullanılması gereken malzemeler arasında yer almaktadır.

Evde havuç yetiştirmek için öncelikle kullanacağınız kadar havucu almanız ve bu havuçların üst kısmına yapraklar bulunuyorsa havucun üstünü asla kesmeden bu yaprakları temizlemeniz gerekmektedir. Daha sonra bu üst kısmı az bir kalınlıkta olacak şekilde keskin bir bıçakla tek seferde kesmek gereklidir.

Kesilip kenara ayrılan avucun küçük kısımları kestiğiniz taraf altta kalacak bir biçimde bir kaseye ya da bir tabağa yerleştirmek gerekli olmaktadır. Daha sonra tabağa havuç parçalarının yarısına gelecek kadar temiz su koymak ve bu şekilde beklemeye bırakmak tavsiye edilir avuçları doğrudan güneş ışığına maruz kalmayan ancak ışık alan bir yere yerleştirmeniz gerekir. Bunun yanı sıra havuçlara koyulan su her gün değiştirilmeli ve havuç parçalarının üst kısımlarının yeşermesi gerekmektedir. Yaklaşık olarak bir hafta içerisinde fark ortaya çıkacaktır.

Evde maydanoz yetiştirmek için gerekli olan malzemeler ise sprey şişe su maydanoz tohumu mineral bakımından zengin toprak ve dikdörtgen ya da geniş bir çukur saksı olmaktadır. Evde maydanoz yetiştirmek için öncelikle kullanacağını saksının yarısını toprak ile doldurmak toprağı herhangi bir araçla sıkıştırmamak gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken konu toprağın gevşek kalmasına özen göstermek olacaktır. Toprağa her bir maydanoz tohumunu birbirinden 5 cm uzakta olacak şekilde dizmek gerekir. Ancak kullanılan saksının dikdörtgen olması durumunda ise tohumlar yan yana dizilebilir. Daha sonra ekilen tohumların üzerine yaklaşık olarak 10 cm geçecek kadar toprakla örtmeniz gerekir. Saksının tüm yüzeyini toprakla kapatmak burada önemli olan noktadır.

Sabah güneşi gören bir yerde maydanozun saksısını muhafaza etmenizi tavsiye edilir. Burada dikkat edilmesi gereken konu toprağın asla kurumamasına özen göstermek olacaktır. Bir sprey şişe toprağı çürütmemek için kullanılır ve haftada iki ya da 3 kez püskürtme yöntemiyle toprağı sulamak gerekir.

Kekik de evde yetiştirilmesi mümkün olan bir baharattır ve çorbaların et yemeklerinin salataların vazgeçilmez tercihidir. Özellikle kekik çayının sağlığı birçok faydası bulunur ve en çok tercih edilen bitki çayları çeşitleri arasında yer alır.