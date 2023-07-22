Devlet tarafından dar gelirli ailelere yönelik verilen maddi destekler arasında yer alan Evde Bakım Maaşı, evinde engelli veya yardıma muhtaç kişilere bakanlara yönelik olarak düzenlenmiştir. Bu maddi destek, ailelere ekonomik rahatlama sağlamak ve bakım ihtiyacı olan bireylere destek olmak amacıyla verilmektedir. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağını ve ne kadar tutarda olacağını merakla beklemektedirler.

Evde Bakım Maaşı Ödeme ve Zamlı Maaşlar

Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'inden 31'ine kadar yapılmaktadır. Son zamanlarda yapılan memur maaşı zammıyla birlikte evde bakım maaşı da artış göstermiş ve 5 bin 98 TL'ye yükselmiştir. Bu zamlı maaş, hak sahiplerinin hesaplarına yine her ayın belirli günlerinde yatırılmaktadır. Vatandaşlar, bu ödemelerin hesaplarına yatıp yatmadığını merakla beklemektedirler.

Evde Bakım Maaşı Sorgulama Yöntemleri

Evde bakım maaşı alacak vatandaşlar, ödemelerle ilgili detayları öğrenmek için çeşitli sorgulama yöntemlerini kullanabilirler. E-Devlet üzerinden Evde Bakım Maaşı sorgulaması yapmak için TC kimlik numarası ve E-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapmak yeterlidir. "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" bölümünde, ödemeyle ilgili tüm detaylara ulaşmak mümkündür.

Ayrıca, Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla SMS ile de sorgulama yapmak mümkündür. "BAKIYE" yazıp 4747'ye SMS göndererek bakım ödemesi hakkında bilgi alabilirsiniz. Ancak, SMS gönderme işlemi için operatörünüz tarafından 1 SMS ücreti tahsil edileceğini unutmayın.

Evde Bakım Maaşı Başvurusu ve Kriterleri

Evde bakım maaşı alabilmek için, başvuru yapacak kişilerin gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık durumunun tespit edilmesi ve sağlık kurulu raporu gibi belgelerin incelenmesi gerekmektedir. Başvurular, ilgili Aile ve Sosyal Politikalar İl veya İlçe Müdürlüklerine yapılmaktadır.

Evde Bakım Maaşı, dar gelirli ailelere maddi destek sağlayarak yaşamlarını kolaylaştırmayı ve bakıma muhtaç bireylerin ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir. Vatandaşlar, bu maddi destekle birlikte finansal açıdan rahatlayarak günlük yaşamlarını daha iyi bir şekilde sürdürebilirler.