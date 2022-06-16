Evde Bakım maaşı Haziran ayında hesaplara yattı!

Bugünden itibaren hesaba para yatırılıyor. Yüzlerce vatandaş ödemelerinin ne zaman yapılacağını bilmek istiyor. Düşük gelirli aileleri desteklemek için bugünden itibaren evde bakım ücretleri ödeniyor. Araştırma ödemeleri her ayın 15'i ile 30'u arasında. Bu nedenle evde hasta ve ihtiyaç sahiplerine bakanlara belirli koşullar altında aylık ödemeler yapılmaktadır. Evde bakım maaş ödemeleri e-devlet veya SMS ile takip edilebilir. Evde bakım ücreti başvuruları e-devlet üzerinden yapılacaktır.

Evde Bakım Maaşları Ne Kadar Oldu?

Ocak-Temmuz 2022 arasında Evde Bakım Yardımı 2.354 liret ödeyecek. Evde bakım ücretleri her ayın 15'i ile 30'u arasında hesaba yatırılır. Evde bakım maaş ödeme bilgileri, Ev ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı e-devlet sayfasından veya Ziraat Bankası üzerinden kısa mesaj yoluyla görüntülenebilir. Sisteme kayıtlı vatandaşlar, sorgulama yapmak için şifre ve T.C. Kimlik numaralarını kullanabilirler.

Evde Bakım Emeklilik ödemeleri E-Devlet üzerinden takip edilmektedir. Sistemin arama çubuğuna "Engelliler Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgula" yazıp T.C. Kimlik numaranız ve e-devlet şifreniz ile giriş yapın ve butonuna tıklayın. Ardından açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylar görüntülenecektir.

Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Arama özelliğine Aile ve Sosyal Politikalar Daire Başkanlığı sekmesinden ulaşılabilir. Evde bakım emeklileri, sorgulama yapmak için cep telefonlarının kısa mesaj işlevini de kullanabilirler. Ziraat Katılım Bankası ile alıcılar, telefonlarının mesaj bölümünde BAKİYE ‘ye girip 4747'yi arayarak bakiyelerini takip edebilirler. SMS gönderimi kapsamında 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde Bakım Maaşı Nedir?

Evde bakım aylığı alabilmek için %50 veya daha fazla maluliyet şartı aranır. Ayrıca raporun "ağır özürlü" bölümüne "evet" yazılması da zorunludur. Hastane heyeti engellilik konularına karar verir. Bakım parası yaşlılara, hastalara ve muhtaçlara değil, onlara bakanlara ödenir. "İl Aile ve Sosyal Politika Bürosu"na veya (varsa) bölge bürosuna başvurunuz .Nafakanın yanı sıra yaşlıların da maaşları var. Bunun için belirli şartların sağlanması gerekir. Halk arasında yaşlılık nedeniyle çalışamayan ve geliri olmayanların ücretlerine 65 yıl denir.

Evde Bakım Maaş Almanın Kriterleri Nedir?

Engelliler, başkalarının yardımı ve bakımı olmadan yaşamını sürdüremeyecek düzeyde olmalıdır. Yani tuvalete gitmek, beslenme ihtiyaçları, giyinmek ve soyunmak, merdiven inip çıkmak gibi ihtiyaçların sürdürülemiyor olması gerekir. Evde Bakım Ücreti/Evde Bakım Destek Yardımı'ndan yararlanmak için Özürlü Kriterleri, Sınıflandırmaları ve Hükümler Kapsamında Alınan Engelli Sağlık Kurulu Raporlarındaki Özürlülük oranları Aralık 2010'da Resmî Gazete'de yayımlandı. 16. ve 27787 sayılı, %50 ve üzeridir. EVET-HAYIR kısmını devre dışı bırakmak için EVET olmalıdır.

Her ne ad altında olursa olsun tüm gelir kategorilerinin toplamı; bakım raporu ile belirlenmeli ve sahip oldukları veya bağımlı oldukları kişi sayısına göre ortalama aylık gelirleri, aylık net asgari ücretin 2/3'ünden azdır. (Aile fertleri hesaplanırken askerlik yapanlardan üvey evlatlar da dikkate alınır. Ayrıca yüksekokulda öğrenim görenlerin aldıkları öğrenim kredisi ve burs miktarına bakılmaksızın aile fertlerinin gelirleri hariç tutulur.)



30 Temmuz 2006 tarih ve 26244 sayılı Özürlülerin Bakıma İhtiyacının Belirlenmesine ve Bakım Hizmetlerinin Belirlenmesine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında bakım gerektiren engelliler bulunmaktadır.

Maaşlar Ne Kadar Oldu?

2022 evde bakım zammı duyuruyor. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından evde bakım yardımı alan vatandaşlar aylık ücretlerinde artış gördü. 2021 yılında ödenen evde bakım maaşı 1797,95 TL, 2292,02 TL 2022'de ödenecek, bir sonraki artış bugün.

Evde bakıma muhtaç hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ailelerine Ev ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından aylık düzenli evde bakım ücretleri ödenmektedir. Evde Bakım Ödeneği ödemesinin amacı, asgari olarak bakıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve bakımını sağlamaktır.