Evde Bakım Maaşı Alanlar Dikkat: Tarih Belli Oldu, Şartlar Değişti

Evde Bakım Maaşları 20 Eylül Tarihine Kadar Hesaplara Yatmış Olacak. Son dakika duyuruldu. Detaylar belli oldu. Evde bakım maaşları için yeni bir gelişme yaşandı. Yaşanan bu özel gelişme ile birlikte yüzbinlerce kişinin hesaplarına evde bakım maaşları yatırılmaya başlandı. Evinde engelli bireyi olan, muhtaç yaşlı veya hastası olan vatandaşlar bu parayı alabiliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bugün yaptığı açıklamayla birlikte destek ödemelerinin yatırılmaya başlandığını duyurdu. Ayrıca, 1.797 TL Tutarında olan bu destek ödemelerinin de 20 Eylül tarihine kadar tamamlanacağını açıkladı.

Evde Bakım Parası Almak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi olan kişiler, aylık olarak 1,797 TL ödeme alabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bu ödemeler için elbette özel bazı şartlar bulunuyor. 20 Eylül tarihine kadar yatacak olan evde bakım maaşları için aranan genel şartlar ise şu şekilde;

· Öncelikli olarak devletin belirttiği gelir kriterlerini karşılıyor olmanız gereklidir.

·Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen bakıma muhtaçlık kriterlerini karşılamalısınız.

·Tüm bunların yanı sıra engelli olduğunuzu kanıtlayan bir sağlık raporuna da sahip olmanız gerekmektedir.

Yukarıda yer alan kriterlere ek olarak önceden belirlenen belgeleri de eksiksiz bir şekilde hazırlamalı ve başvuru işlemlerinizi gerçekleştirmelisiniz. Yapacağınız başvuru işlemlerini ayrıca e-devlet üzerinden de kolaylıkla sorgulayabilirsiniz.

Evde Bakım Maaşları Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Evde bakım maaşı almaya hak kazanan kişiler, 20 Eylül 2021 tarihine kadar maaşlarını alabilecek. Bununla birlikte evde bakım maaşının ne zaman yatacağını sorgulamak isteyen kişiler, e-devlet platformuna giriş yaparak kesin bir tarihi de öğrenebilecek.

Herhangi bir nedenden ötürü henüz E-Devlet şifresi almamış ya da şifresini kaybetmiş olan kişiler, 3 TL karşılığında söz konusu şifreleri PTT üzerinden kolaylıkla alabilecek.

Ayrıca maaşlarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan kişiler, akıllı cep telefonlarını kullanarak da sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecek. 1 TL ücret karşılığında sorgulama işlemi yapabilmek için BAKIYE yazabilir 4747’ ye SMS atabilirsiniz. SMS Gönderme işlemini başarıyla tamamladıktan sonra evde bakım maaşlarının hangi tarihte hesabınıza yatıracağını da öğrenebilirsiniz.