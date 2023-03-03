Ev Sahibi ve Kiracılara 12 Ay Geri Ödemesiz Destek Verilecek! 3 bin TL için Nereye Başvurmak Gerekiyor?

Depremde de vatandaşları destekleyebilmek adına devlet yardımları tüm hızıyla devam ediyor. 11 farklı ilde yaşayan vatandaşların kira masrafı devlet tarafından 12 ay boyunca ödenecek. Üstelik geri ödemesiz olarak sunulacak bu ödeme aylık olarak hesaplara yatırılacak. Başvuru için şartları karşılamak ve online başvuru sürecini doğru bilgilerle tamamlamak yeterli oluyor.

Ev Sahibi ve Kiracıya Ne Kadar Ödenecek?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrasında bölgede hayata tutunmaya çalışan ailelere yönelik destek çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Depremde evi zarar görmüş vatandaşlar farklı ile taşınmak istediklerinde taşınma yardımından faydalanıyor. Bunun dışında farklı bir eve geçerek yaşamına devam edecek olan kiracı ve ev sahipleri içinde ödeme yapılacağı duyuruldu.

Cumhurbaşkanı tarafından yapılan kira yardımı duyurusu ev sahiplerine 5.000 TL olarak açıklandı. Kiracılar için bu destek 3.000 TL olarak hesaplara yatırılacak. Her iki grup için ödeme ayrı ayrı düzenli olarak 12 ay boyunca hesaba geçecek.

Kira Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yapılacak kira yardımı sonrası her ay 3000 TL, 1 yılın sonunda toplamda 36.000 TL kiracının hesabında olacak. Ev sahipleri için bu rakam aylık 5000 TL, 12 ayın sonunda 60.000 TL olarak hesaba yatmış olacak.

Kira yardımı desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar e-devlet platformunu kullanarak başvuruda bulunabiliyor. Bunun için AFAD ekipleri bölgede inceleme yapıyor. Şartların uygun olup olmadığına karar veriyor. TC kimlik numarası ve şifre ile e-devlet platformuna giriş yaptıktan hemen sonra Afetzede yardım başvuru formu doldurulabilir.