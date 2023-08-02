Yükselen enflasyonun çeşitli ürün ve sektörleri etkilemesiyle birlikte konut fiyatlarında da önemli artışlar yaşanmıştır. Son olarak 6 Şubat'ta meydana gelen deprem durumu daha da kötüleştirdi ve ev satın almayı zorlaştırdı. Ancak QNB Finansbank, cazip konut kredisi teklifiyle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara mükemmel bir fırsat sunuyor. Şimdi bankanın ev almak isteyenlere sunduğu cazip kampanyanın ayrıntılarına bakalım.

QNB FİNANSBANK’TA DÜŞÜK FAİZ YÜKSEK VADE

QNB Finansbank, konut kredisi fırsatının tüm detaylarını resmi web sitesinde açıkladı. Banka, 1 milyon TL'lik konut kredisini 180 ay gibi rahat bir geri ödeme süresiyle cömertçe sunuyor. Şimdi bu cazip kredi paketinin detaylarını inceleyelim ve ilgili faiz oranını keşfedelim.

QNB Finansbank tarafından sunulan 1 milyon TL'lik konut kredisi için aylık faiz oranı yüzde 3,21 olarak belirlendi. Bu oran, kredi kullanıcılarının ev sahibi olmanın avantajlarından yararlanırken aylık taksitlerini rahatça yönetebilmelerini sağlamak için tasarlanmıştır.

ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

Kredinin finansal sonuçlarını daha iyi anlamak için banka tarafından sağlanan kredi hesaplama tablosuna bakalım. Faiz oranının yüzde 3,21'de sabitlendiği bu kredinin aylık taksiti 32.209 TL'ye denk geliyor. İşte kredi detaylarının kapsamlı bir dökümü:

Kredi Tutarı: 1.000.000 TL

Vade Süresi: 180 ay

Aylık Faiz Oranı: %3,21

Aylık Taksit Tutarı: 32.209 TL

Toplam Geri Ödeme Tutarı: 5.797.634 TL

Artan konut fiyatları ve finansal zorluklar karşısında QNB Finansbank, cazip bir konut kredisi fırsatı sunarak birçok vatandaş için ev sahibi olma hayalini ulaşılabilir hale getirdi. 180 ay geri ödemeli ve yüzde 3,21 gibi düşük faizli 1 milyon TL'lik konut kredisi, ev sahibi olmak isteyenler için kuşkusuz dikkat çekici bir seçenek.