Ev Hanımlarına ve Öğrencilere 20.000 TL Nakit Kampanyası Başladı, Basit Yöntemlerle Hesaba Atın! 90 Gün Ödeme Yok

Ev hanımı olan kişiler ile öğrencilere kredi kampanyası başladı. Sizlerde bu şekilde destek kredilerinden faydalanmak istiyorsanız, sizlere özel kampanya yapan bankalardan işlem yapmanız gerekmektedir. Ülkemizde ihtiyaç kredisi kullanacak olan ev hanımları hangi bankaların kendilerine kredi verecekleri konusunda araştırma yapmaktadırlar. Kredi alacak olan müşteriler banka politikalarına uygun olmaları durumunda 20.000 TL’ye kadar ev hanımlarına verilen ihtiyaç kredilerini kullanabilirler. Ev hanımları, sigortaları olmadığı için, gelirlerini gösteremediklerinden bankalar bu kişilere kredi vermek istememektedir. Sizlerde eğer bankalardan kredi alacaksanız, şubelerden değil uzaktan kredi başvurusu yapılan yöntemler ile anında kredinizi kullanabilirsiniz.

Ev hanımı olan müşteriler 20.000 TL kredi başvurusu yapmak için kredi skorunun uygun olması gerekmektedir. Kredi skoru uygun olan, banka sicili bozuk olmayan müşteriler hemen kredilerini kullanabileceklerdir. Kredi notunuzun yüksek olması içinde daha önceden kredi veya kredi kartı kullanıyor olmanız gerekmektedir. Bu şekilde banka sizlere kredi verecektir. Eğer daha önce kullandığınız ürünlerde gecikmeli veya icralık bir durum varsa maalesef bu bankalardan verilen kredileri alamayacaksınız. Şimdi sizlere en kolay kredi alacağınız bankalar hakkında bilgiler vereceğiz.

TEB Ev Hanımlarına 20.000 TL Kredi

TEB üzerinden ev hanımı olan müşteriler kredi başvurusu yapacaksa banka müşterisi olması gerekmektedir. Bu bankadan bir hesabınızın olması veya kredi kartı kullanımı yapmanız gerekiyor. Bu şartlara uygunsanız internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapacaksınız. İnternet bankacılığı veya teb mobil üzerinden hızlı kredi başvurusu yaparak onay alırsanız 20.000 TL krediyi anında hesabınıza atabilirsiniz. Alacağınız kredi ihtiyaç kredisi olarak banka tarafından sizlere verilecektir. Kredi alacak olan müşteriler TEB üzerinden 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli kredi kullanabilirler.

QNB Finansbank Ev Hanımlarına Kredi Veriyor mu?

QNB Finansbank ihtiyaç kredilerinde anında kredi imkanı veren bankaların başında gelmektedir. Kredi alacak olan müşteriler bu bankadan şubeye gitmeden hemen ne kadar onay alabileceklerini öğrenebilmektedirler. Sizlerde bu şekilde kredi başvurusu yapacaksanız TC KİMLİK numaranızı 5030’a mesaj gönderebilirsiniz. 20.000 TL ev hanımlarına kredi kampanyasına katıldığınızda onay alırsanız mesaj olarak size sonuç gelecektir. Sonuç olumlu ise bu onaylanan limit kadar krediyi 36 ay vadeye kadar en yakın QNB Finansbank şubesinden kullanabileceksiniz.

Akbank’tan 20.000 TL Ev Hanımlarına Kredi

Akbank özellikle ev hanımlarına kredi kartı veren bankalardan birisidir. Eğer bu bankadan ev hanımı olup kredi kartı kullandıysanız, internet bankacılığını kullanarak ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Ödemeleriniz düzenli olması durumunda banka size ne kadar kredi alacağınızı sürekli mesaj olarak bildirir. Bu krediyi kullanabilmeniz için banka şubesine değil, internet bankacılığını kullanmalısınız. Akbank direkt uygulamasına girdikten sonra banka kredi başvurusu yaparak onay almanız durumunda anında banka hesabınıza parayı yatırabilirsiniz. 20.000 TL kredi aldığınızda banka 36 ay vade yapacak ve size 3 ay vadeli erteleme imkanı sunacaktır.