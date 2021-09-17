Ev Hanımlarına ve Annelere 6000 TL Ödeme Başladı, Son Dakika Sabah Duyurusu Yapıldı

Ev hanımları ve annelere 6000 TL ödeme başlıyor. 6000 TL destek başvurusu yapmak için bankalardan kredi kullanabilir veya bankadan nakit avans alabilirsiniz. Ev hanımı olan kişilerin özellikle bankalardan kredi alabilmeleri için bazı şartlara da uygun olması gerekiyor. Bilindiği gibi ev hanımları, kredi alabilmeleri için sigortalarının olmaması sebebiyle, bankadan onay alamıyorlar. Ev hanımı olan ve anne olan kişilere de bazı bankalar gelir belgesiz 6000 TL vererek hemen bu destek paketinden ne kadar onay alacaklarını görebilir. 6000 TL ve üzerinde işlem yapacak olan kişiler, kredi notu 1200 ve üzerinde olması durumunda bu desteklerden faydalanabileceklerdir.

Ev hanımları ve annelere 6000 TL, ayrıca banka şubelerinden değil, bankaların internet bankacılığı üzerinden de verilecek. Sizlerde banka kredi notunuz uygunsa hemen başvurunuzu yapabilir, 6000 TL kullanabilirsiniz.

QNB Finansbank'tan ev hanımlarına ve annelere 6000 TL ödeme

QNB Finansbank üzerinden yapılan son kampanya ile birlikte, anında kredi verileceği duyuruldu. 6000 TL'ye kadar başvuru yapacak olan ev hanımları, TC kimlik numarasını 5030 numarasına mesaj atarak hemen ne kadar kredi onayı alacaklarını görebilirler. QNB Finansbank üzerinden yapılan bu kampanya ile birlikte, 6000 TL ve üzerinde işlem yapacak olan kişilerde, aynı şekilde başvuru yapabilirler. 5 dakika için cep telefonunuza kredi sonucu gelecektir. Bu gelen sonuç ile birlikte, onay alırsanız en yakın QNB finansbank şubesinden kimlikle kredi alabileceksiniz. Eğer QNB Finansbank'ın müşterisi iseniz, banka sizlere 6000 TL'ye kadar online olarak da kredi imkanı QNB mobil uygulaması üzerinden yapacaktır. 6000 TL kredi aldığınızda ilk taksit ödemesini 3 ay erteleyebilir, toplamda 36 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz.

Akbank'tan 6000 TL ödeme detayları belli oldu...

Akbank üzerinden 6000 TL ödeme almak isteyenler, Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak, başvuru yapabilir. Akbank hesabınız varsa, bu hesap üzerinden alacağınız internet şifresi ile birlikte, hemen onay alabilir, onaylanan tutar kadar kredinizi de hemen hesaba yatırabilirsiniz. Akbank ayrıca SMS ile de kredi başvurusu yapma imkanı sağlıyor. Annelere ve ev hanımlarına yapılan 6000 TL kredi kampanyasına mesaj atarak başvuru yapmak istiyorsanız, Kredi TC KİMLİK yazarak bu mesajı 4425 numarasına gönderebilirsiniz. Akbank 6000 TL kredi başvurusu yapmış olacaksınız.