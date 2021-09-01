Ev Hanımlarına TEB Kredi Veriyor, En Az 5000 TL Ödeyecek Duyurusu Yapıldı

Ev Hanımlarına TEB Kredi Veriyor. En Az 5000 TL verecek duyuru yapıldı. Geçim sıkıntısı yaşayan, çalışan ve çalışmayan milyonlarca bireyin arasında bulunan çocukları veya farklı sebeplerden iş bulamayan bulsa da çalışamayan ev hanımlarımız bulunur.

TEB bankası yakın zamanda bazı şartları taşıyan ev hanımları için kredi vereceğine dair bilgiler verdi. Pandemi nedeni ile çalışsa dahi artık çalışamayan ve iş bulamayan artık evden bir şekilde geçimini sağlamaya çalışan bayanlar gibi evden veya dışarıda çalışma fikri olsa dahi sermayesi bulunmayan ev hanımları adına büyük bir imkan sunmak adına atılmış Türkiye’nin en büyük projesine imza atıp birçok ev hanımının dikkatini bu kredi üzerine toplamıştır.

Teb Bankası 5000 TL Ödeme

Gelir sıkıntısı yaşayan pek çok aile yaptığı müracaatları olumsuz sonuçlanırken binlerce insanın yüzünü güldürecek olan bu proje rahat bir nefes almak adına oldukça önem arz etmektedir. TEB bankası ev hanımlarına özel kredi seçenekleri ve avantajlarına şöyle bir göz atacak olursak.

En az 5.000 TL kredi verilirken en fazla 100 bin TL ye kadar aylık 1,47 faiz Dijital Bankacılık üzerinden başvuru yapabileceğini gibi TEB Şubelerine giderek detaylı bilgi alabilir başvuru yapabilir ve 24 saat içerisinde onaylanan kredinizi nakit'e çevirebilir yada hesabınıza yatırabilirsiniz.

TEB bankası ev hanımlarına özek kredi seçeneğinin herhangi bir şartı bulunmamaktadır. Başvuru yapacak kişinin kredi notu düşük olsa bile eşi veya bir yakınının aldığı kredinin düzenli ödenmesi gerekir. Bununla birlikte ev hanımının eşinin kredi kartı borcu yada haczi bulunmaması bu alandaki en önemli koşullardan birkaçıdır.

Ev Hanımlarına Kredi Şartları Nelerdir?

Kredi almak isteyen ev hanımları için bazı şartlar ve koşullar bulunur. Bu şartlara bağlı olarak kişinin kredisi onaylanıp kişiye sunulur. Bu şartlardan en önemlisi kişi ev hanımı olan kişinin eşi sigortalı şekilde 6 aylık bir süredir çalışması gerekir. Sigortası bulunmayan kişilere Kredi verilemez ve başvuruları reddedilir. Buna ek olarak eğer başvuru sahibinin eşi daha önce aldığı bir krediyi düzenli ödememiş ise kişinin başvurusu geri çevrilip kefil istenebilir.

Yani ev hanımı tamamen eşine bağlı şekilde kredi alabilir ama kredi başvuru sahibine verilir. Başvuru yapacak kişi en yakın şubeye yada internet bankacılığı üzerinden kısa sürede başvuru yapabilir. Başvuru sonucu da kişiye SMS veya mail olarak gönderilir. Kişi alacağı kredi tutarına göre vade ve faiz imkanı sunulur. Kişiye sunulan faiz imkanı diğer kredi oranlarından düşük olduğu için birçok kişi tercih edilir.