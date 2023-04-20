Ev Hanımlarına Tam Destek Geliyor: PTT'den 1000 TL Üzerinde Ödeme TC Kimlik İle Veriliyor

Son zamanlarda gündemi meşgul eden sosyal desteklerden biri de ev hanımlarına yönelik yapılan destek olmaya başladı. Gündeme bomba gibi düşen haber neticesinde ev hanımlarına yönelik olarak PTT aracılığı ile ödemeler yapılacak.

Bakanlık tarafından belirtilen şartları sağlayan ev hanımlarına belirli miktarlarda destekler sağlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ev hanımları özellikle taşıyan kişileri belirli miktarlarda PTT aracılığı ile hizmet sunulacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışmayan Ev Hanımlarını da Unutmadı

Herhangi bir işte çalışmayan ev hanımlarına yönelik olarak da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödemeler yapılmaya başlandı. Belirli şartları sağlayan ev hanımlarına yönelik olarak aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı tarafından verilecek olan sosyal destek ödemesi PTT aracılığı ile ilgili hesaplara her ay düzenli olarak aktarılacak. Bakanlık tarafından ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlara yönelik olarak birçok sosyal destek ödeme paketi hizmete sunuluyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sağlamış olduğu bu sosyal destek ödemelerinden faydalanmak için ise belirli şartları sağlayarak e-devlet üzerinden başvuru yapmak gerekiyor. Herhangi bir şekilde ek geliri olmayan ev hanımları e-devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreler girilerek başvuru sağlayabilecekler.

Ev Hanımları 1000 TL Ödeme Alıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başvuruları halinde ev hanımlarına yönelik olarak 1000 TL destek ödemesi yapacağını duyurdu. Alınacak olan bu gelir sayesinde hane içerisinde bir takım ihtiyaçların karşılanması hedefleniyor. Aranan şartlar arasında ise hane gelirinin asgari ücretin üçte birinin altında olması gerekiyor.