Ev Hanımlarına Son Dakika Duyuru Geldi, Erken Emeklilik İçin Şartlar Belli Oldu

Ev hanımlarının emeklilik konusunda yaşadıkları sorunlar, TBMM’ye sunulan tasarı ile çözüme kavuştu. Ev hanımlarına erken emeklilik yolunu açan bu müjdeli haber ise 25 sene evli kalan ev hanımlarının emekli olabileceklerine ilişkin tasarı ile gündeme alındı. Konu hakkındaki detaylar ise yazımızda ana hatları ile ele alınmıştır.

Ev hanımlarının erken emeklilik hayalleri birçok mecra ve platformda ele alınan bir mesele olmuştur. Ev hanımlarının emekli olabilmeleri için TBMM’ye sunulan tasarı, 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde kabul edilerek ev hanımı olan milyonlarca kadına müjdeli bir haber verilmiş oldu. Bu emeklilik düzenlemesinde yer alan koşullardan birisi ise 25 yıl evli kalmış olma şartıdır. 25 yıl evli kalan ev hanımları, 50 yaşını doldurdukları sürece kendi geleceklerini güvence altına almak ve devletin sunduğu imkanlardan yararlanabilmek adına SGK’ya başvuruda bulunabileceklerdir. 25 yıl evli kalma ve 50 yaşını doldurma şartlarını sağlayan ev hanımları ise gelecekleri için atacakları bu adımı SGK’ya verecekleri dilekçe ile gerçekleştirebilecekler.

Emekli Olabilen Ev Hanımlarına Maaş İmkânı

Evlilik ve yaş şartlarını sağlayan ev hanımları, SGK’ya verecekleri dilekçe ile başvurabilecekler ve bu başvuru neticesinde emeklilik işlemleri başlayacak ve emekli olabilecekler. Emeklilik işlemlerinin başlaması ile emeklilik maaşı için de gerekli işlemler başlatılabilecek. Bu sayede erken emeklilik kapsamına alınan ev hanımları, geleceklerini güvence altına alabilmek adına meşakkatli işlemler yapmalarına gerek kalmadan devlet güvencesinden faydalanabilecekler. Evlilikleri süresince sigorta yaptıramamış kadınların bu sayede birçok haktan faydalanması da sağlanmış olacak.

Söz konusu bu tasarının kabul edilmesi ile 2008 yılındaki kanun geçerliliğini yitirmiş olacak. 2008 yılındaki kanun 7.200 prim günü olan kişilerin bir de en az 20 yıl kayıtlı çalışmaya devam etme zorunluluğunu taşırken artık sistemin değişmesi ile çalışmayan ev hanımları emeklilik için plan yapabileceklerdir. 1 Ekim 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan tasarı ile evliyken iş hayatına ara veren ya da herhangi bir iş giriş çıkışı olmayan evli veya 25 sene evli kalmış ev hanımları, emekli olabilmek için gerekli başvuruları SGK’ya yapabilecektir.