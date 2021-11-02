Ev Hanımlarına, Sigortalı Çalışanlara 10.000 TL Tutarına Kadar Faizsiz Kredi Dönemi Başladı!

Son dakika duyurulan kredi kampanyası ile birlikte ev hanımları ve sigortalı çalışanlar için 10 bin TL tutarında faizsiz kredi dönemi başladı. Sizlerde kredi imkanından hemen faydalanabilirsiniz.

Çalışanlar ile ev hanımları için faizsiz 10 bin TL tutarında kredi imkanı sunulacak. Kredi kampanyası ile ilgili başvurular ise bugün itibariyle başladı. Ev hanımıysanız ya da bir işte sigortalı şekilde çalışma hayatına devam ediyorsanız kredi notunuzun yüksek olması halinde hemen 10 bin TL nakit alabilirsiniz. 36 ay vadeye kadar ödeme imkanları ile sunulacak kredi için ödemeler 90 gün ertelemeli şekilde yapılabilmektedir.

Kamu Bankalarından Ev Hanımlarına 10 bin TL Kredi

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıf Bank’a ait katılım bankaları üzerinden faizsiz kredi dönemi başladı. 10 bin TL tutar üzerinden sağlanacak olan krediden ev hanımları ile çalışanlar hemen faydalanabilmektedir. Kredi notu 1200 ve üzerinde olan ev hanımları kredi kampanyasına hemen başvurarak kredilerini kullanabilmektedir. Üstelik kredi ödemelerini ise 36 ay üzerinden ve 3 ay ertelemeli şekilde yapabilecektir. Kısa süre içerisinde onay alan kredileri aynı gün içerisinde kullanabilirsiniz.

Üç kamu bankasına ait katılım bankaları vasıtası ile kredi başvurularınızı şubeye giderek şuanda yapabilirsiniz. Ev hanımlarının sadece yanında kimlik bulundurması yeterli gelmektedir. Bankalara karşı sicil problemi yaşatacak ödemelerde düzensizlik yapılmadığı sürece onay alınabilmektedir. Aynı gün içerisinde kredinizi katılım bankası üzerinden 10 bin TL nakit şeklinde alarak dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz.

Sigortalı Çalışanlara Katılım Bankalarından 10 bin TL Kredi

Sigortalı olarak çalışan vatandaşlarda katılım bankaları aracılığı ile sunulan 10 bin TL tutarındaki faizsiz krediden yararlanabilmektedir. Sigorta primleri yatırılmasında herhangi bir sorunu bulunmayan ve kredi notu 1200 üzerinde olan tüm çalışanlar kredi kullanabilmektedir. Başvurular katılım bankalarına gidilerek bizzat yapılmaktadır. Çalışan kişiler yanlarında kimlik ile gelir belgesini bulundurmak zorundadır. Şube tarafından sunulacak olan kredi formunu da eksiksiz şekilde doldurmalısınız. Daha sonrasında gerekli kontroller sağlanarak sonuç tarafınıza aynı gün içinde bildirilmektedir. Uygun müşteriler direkt olarak nakit şeklinde kredisini alabilmektedir.