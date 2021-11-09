Ev Hanımlarına, Öğrencilere, SSK Olmayanlara 55.000 TL Kredi Verilecek, Bazı Şartlar Var!

DenizBank öğrenciye ve ev hanımlarına 55000 TL kredi veriyor. DenizBank'ın verdiği ihtiyaç kredisi olan gelir belgesiz kredi nasıl alınır, başvuru şartları nelerdir, yazımızda sizlere bu konu hakkında bilgiler vereceğiz.

Kredi ihtiyacı olan öğrenci ve ev hanımları sigortaları olmadığı için bankalardan onay alamayacaklardır. Bu durumda bazı bankalar kredi sicilleri ve kredi notu uygun olan kişilere gelir belgesiz sigortasız kredi vermektedir. Denizbank gelir belgesiz olarak kredi kampanyası başlatmıştır. Verilen bu krediyi Hem ev hanımları hem de öğrenci olan kişiler kredi notu yüksek olması durumunda kullanabilirler. Sizlere yazımızda kredi başvurusu nasıl yapılır kredi başvuru şartları nelerdir bunun hakkında bilgiler vereceğiz.

DenizBank kredi başvurusu Şartları nedir?

Sigortasız olarak alabileceğiniz bu kredilerde başvuru yapmak için internet sitesi veya bankanın sms kredi servisini kullanmanız gerekiyor. Banka kredi başvurusu yapan müşterilerine hızlı ve anında kredi işlemleri sağlayacaktır. Başvuru yapan kişiler uygun kredilerine kullanabilmeleri için kredi notunun yüksek olması gerekiyor. Ev hanımı da olsanız öğrenci de olsanız daha önce bir kredi kartı kullanmanız, kredi kartı borcunuz düzenli ödemeniz gerekiyor. Bu şekilde oluşan puanınız yüksekse bu bankadan kredi başvurusu yapabilirsiniz ve aynı gün içinde kimlikle kredinizi kullanabilirsiniz. Şimdi sizlere nasıl kolay bir şekilde başvuru yapabileceğinizden bahsedelim.

DenizBank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden kredi başvurusu yapmak isterseniz uygun faizli sizlere hemen Kredi verileceğini söylemek istiyoruz. Bu kredilerde başvuru için en kolay yöntem sms kredi olmuştur. 3280 numarasına kredim boşluk bırakın ve kimlik numaranızı yazarak gönderin 5 dakika içersinde cep telefonunuza Kredi sonucu gelsin. Ev hanımı olan ve öğrenci olan kişiler bu kredileri hemen kullanabilirler. Başvuru yapan kişiler Denizbank üzerinden hızlı bir şekilde işlemleri yapabileceklerdir.

Onay almanız durumunda krediyi en yakın banka şubesinden kimlikle kullanabilirsiniz. Banka ayrıca resmi internet sitesi üzerinden kredi başvuru formu doldurarak işlem yapmanızı sağlayacaktır. internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formu doldurduktan sonra hemen sonucu cep telefonunuza gelir.

Kredi başvurusu sonrasında onay alırsanız yine aynı şekil kimliğinizle en yakın banka şubesine giderek kredinizi kullanabilirsiniz. Bu bankada bir hesabınız varsa hesabınıza bağlı olarak da kredinizi mobil uygulama üzerinden hiçbir şekilde şubeye gitmeden kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde anında kredi almanız mümkündür.