Türkiye'deki ev hanımlarına yönelik mali destek ve kolay emeklilik imkanı verileceğini AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu duyurdu. Bu tür mali teşvikler, kadınların ekonomik özgürlüklerini genişletmek için hükümetin odaklandığı ana konular arasında yer alıyor. Ev hanımlarının emeklilik hakları ve ek maaş gibi konuların detayları Temmuz ayında netlik kazanacak.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ev hanımlarının emeklilik sürecini kolaylaştırmak için çeşitli çalışmaların yapıldığını belirtti. Bu çalışmaların hedefi, kadınların emeklilik imkanlarını genişletmek ve yaşam kalitelerini yükseltmek.

Ev kadınlarına yönelik bu yeni uygulamaların ayrıntıları hala belirlenmekte olsa da, genel olarak sistemin dört temel aşaması öngörülmektedir. İlk olarak, çalışma olanağı bulamayan veya sigortası olmayan ev hanımlarına sosyal güvence ve emeklilik hakkı sağlanacak. Ardından, çocuk sayısına göre ev hanımları erken emeklilik hakkından faydalanabilecek. Üçüncü aşamada, çalışan annelere yaş sınırlaması ve prim desteğiyle erken emeklilik hakkı sunulacak. Son olarak, doğum borçlanması konusunda düzenlemeler yapılacak.

Bu yeni sistem kapsamında, devlet sigorta primlerinin belirli bir kısmını karşılayacak. Bu sayede ev kadınları daha az prim ödeyerek daha erken emekli olabilecekler. Ayrıca, sosyal güvence ve sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma imkanı da sağlanacak. Çocuk sayısı, erken emeklilik hakkının yanı sıra yaş sınırlaması ve prim katkısı konusunda da belirleyici olacak.

Bu gelişmeler, ev hanımlarının sosyal güvenceye kavuşmasını ve emeklilik haklarını genişletmeyi hedefliyor. Bu düzenlemelerin Temmuz ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ayrıca, düşük maaşlı çalışanlar ve emekliler için de zam önerisi üzerinde durulmaktadır. Bu tekliflerin tümü, AK Parti tarafından önümüzdeki hafta gündeme alınacak ve Temmuz ayı sonunda yasalaşması planlanıyor.