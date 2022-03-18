Ev Hanımlarına Müjde Var! Hesabınıza 5400 TL Ödeme Yattı. Ev hanımı olan kişiler hızlı bir şekilde sonuç alabilecekler. Ev hanımlarına 5400 TL'ye kadar ödeme verecek olan bankalar açıklandı. Birden fazla bankanın yaş takmış olduğu bu kampanyada ev hanımı olan kişiler, 36 ay vadeye kadar hızlı bir şekilde onay alabilecek. Ev hanımı olan kişiler için nakit ihtiyaçları olması durumunda nakit kredi kullandıracak olan bankalar açıklandı.

Son zamanlarda nakit kredi kullanacak olan kişilerin hangi bankalar üzerinden başvuru yapacaklar araştırılmaktadır. Özellikle ev hanımı olan kişiler, ihtiyaç kredisi kullanacakları zaman, sigortaları olmadığı için her bankadan kredi onay olamıyor. Akbank ve Denizbank, yapmış olduğu kampanyada 5400 TL'ye kadar hemen onay veriyor.

Akbank ve Denizbank ev hanımlarına 5400 TL Ödeme nasıl yapıyor?

Ev hanımları bu kampanyalara katılmak istiyorlarsa banka kredi puanı yüksek olması gerekmektedir. Ev hanımı olan kişiler, 5400 TL'ye kadar para almak istiyorlarsa başvurularını bankanın SMS kredi servisini kullanarak veya mobil uygulamasını kullanarak yapması gerekiyor.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Akbank üzerinden başvuru yapacak olan kişiler cep telefonlarının mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeleri gerekmektedir.

Denizbank üzerinden başvuru yapacak olan kişiler ise cep telefonlarının mesaj kısmından kredim boşluk TC kimlik yazarak, 32 80 numarasına SMS göndermeleri gerekiyor. Bu iki bankadan size uygununu seçtikten sonra bir tanesine başvuru yapmanızı öneriyoruz. Kredi başvurusu onay alan vatandaşlar, en yakın banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte SMS'te onaylanan tutar kadar kredi kullanabilir. Akbank ve Denizbank, 5400 TL üzerinde de kredi notu yüksek olan vatandaşlara kredi imkanı sunmaktadır. Güncel faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız, bankanın resmi internet sitelerine girerek buradan işlem yapabilirsiniz.