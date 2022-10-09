Ev hanımlarına müjde! SGK Ev Hanımlarına Emekli Olma İmkânı Sunuyor

Ev hanımlarına SGK’ dan güzel haberler geldi! Yeni kanunlara göre artık ev kadıları da emekli olabilecek. Tüm ev hanımlarının hayalini süsleyen o uygulama başlatılacak. Merak edilen konunun ayrıntıları haberimizde…

Son dönemde ev hanımları tarafından sürekli olarak araştırılan konu nihayet gerçekleşiyor. Önceki dönemlerde ev hanımlarının emekli olmaları çok zor bir ihtimal olsa da günümüzde artık daha kolay. Yıllarca evde gerçekleştirilen tüm çalışmalar için emek harcayan ev hanımları, bu çalışmalarının sonuncunda artık emekli olabilecek. Ev hanımlarına sunulan fırsatın detaylarını sizler için araştırdık…

İsteğe Bağlı Sigorta İle Emeklilik İmkânı

Devlet, evde çalışan tüm ev hanımları için sevindiren gelişmeyi hayata geçiriyor. Her hangi bir yerden sigorta başlangıcı olamayan ev hanımlarına sigorta primleri ödenmek koşulu ile kolaylıkla emekli olabilecek. Yeni uygulamaya koyulan kanun ile isteğe bağlı olarak ödenen 5400 prim gün sayısı kadınlar için yeterli şart olarak ön plana çıktı.

Devlet bunun yanı sıra ev hanımları için eksik kalan prim günlerini yapılandırarak emekli olma imkânı da sunuyor. Yapılandırılmış olan primlerin bir yıl içerisinde ödenmesi önemli. Bu süre içinde primler ödenmek ise emekli başvuru yapılamıyor.

Ev Hanımlarına Özel Emeklilik Şartları Nelerdir?

Normal koşullarda 2008 yılından geçerli olmak üzere aktif olarak çalışan kadınların emekli olabilmeleri için prim gün sayısının 7200 ve çalışma süresi olarak da 20 yıl şartı bulunmakta. Günümüzde artık çıkarılan yeni kanun ile kadınların emekli olabilme şartlarında değişiklik yaptı. Yeni kanuna göre ev hanımlarının emekli olabilmeleri için bazı şartlar karşılamaları gerekir. Bu şartlar ise;

SGK ile herhangi bir ilişkinin bulunmaması

SGK’ ya bağlı kalan ev hanımlarının emeklilik için başvuru yaptıkları zamana zamanda herhangi bir bağlılığın olmaması gerekir.

25 yıl evli olmak

50 yaşından büyük olmak.

Herhangi bir şekilde iş görememe maaşı yâda yaşlılık desteği almamak.

Herhangi bir gelire sahip olmamak.

Sizlerde bu şartları sağlıyorsanız gerekli başvuruyu yaparak bu imkândan faydalanabilirsiniz.