Ev Hanımlarına Müjde! Ev Hanımı Olan ve Para İsteyenlere 10.000 TL Net Nakit Verilecek!

Nakit ihtiyacı olan ev hanımlarına, 3 banka tarafından yapılan kampanyada 10000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verileceği duyuruldu. Ev hanımları, eğer ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsa, Akbank Denizbank ve İş Bankası tarafından başlatılan kampanyaya katılabilir 10 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli krediyi kendi hesaplarına hemen yatırabilir. Ev hanımı olan vatandaşlar, nakit kredi kullanabilmeleri için başvurularını gerçekleştirmeden önce öncelikli olarak kredi puanının sorgulanması ve daha önceki banka, çalışmalarına göz atması gerekiyor.

Kredi başvurusunda bulunacak olan kişilerin banka kredi puanı 1300 ve üzerinde olması daha önce bankalar üzerinden kredi veya kredi kartı kullanmış olması durumunda hemen 10000 TL 36 ay vadeli ödeme alabilecektir. Acil ihtiyaç kredisi kampanyası adı altında verilen ve 3 banka tarafından sizlere hızlı birşekilde işlem yapılacak olan kredinin detayları şu şekilde...

Akbank Denizbank ve İş Bankası

Akbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, Kredi yazın boşluk bırakın kimlik numaranıza 44 25 numarasına gönderin. Akbank üzerinden eğer kredi kartı veya bankamatik kartı kullanıyorsanız, hem en internet bankacılığı şifresi alarak, Akbank Direkt uygulamasına giriş yapabilir ve buradan da kredi puanınıza göre verilecek olan kredi limitlerinden faydalanabilirsiniz. Akbank internet bankacılığı uygulaması üzerinden kredi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler, şubelere gitmeden tüm bankacılık işlemlerini yapabildikleri gibi kredi işlemlerinde de şubelere gitmeden hesabına ödeme alabilmektedir.

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilerden, cebimde kredi kampanyasına katılabiliyor. Kredim TC kimlik yazdıktan sonra başvurunuzu 32 80 numarasına yapabilirsiniz. 5 dakika içerisinde kredi sonucu sizlere gelecek başvuru sonucunuz hemen aynı gün içinde hesabınıza yatacaktır.

İş bankası üzerinden kredi kullanmak isteyen kişiler ise bankanın uygulaması olan iş cep uygulamasını kullanması gerekiyor. İş Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, iş cep uygulaması kullanan vatandaşlar, kredi başvurularını yaptıktan sonra hemen ödeme hesaplarına alabiliyor.