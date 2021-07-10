Ev Hanımlarına Müjde, 5000 TL Nakit Kart Verilecek, Bankalar Duyuru Yaptı

Ev hanımı olan kişiler ev ihtiyaçları için ve kendi ihtiyaçları için genellikle kredi kartı kullanmayı tercih etmektedirler. Ev hanımlarının bir geliri olmadığını düşünen bankalarda bu kişilere kredi kartı vermek istememektedir. Ama bazı bankalar kişilerin kredi notu uygun olması durumunda ev hanımı olsa bile kredi kartı imkanı sağlıyor. Bu bankalardan kredi kartı kullanmak istiyorsanız banka kredi notunuzun yüksek olması gerekiyor.

Kredi notu düşük olan veya bankalarda sıkıntısı olan kişiler bu kartları alamaz. Daha önceden de hiçbir kredi kartı kullanmadıysanız vereceğimiz bankalardan kredi kartı başvurusu yaparsanız düşük limitli olarak bir kredi kartı alırsınız. 5000 TL limitli kredi kartı almak istiyorsanız kredi notunun yüksek olması gerekiyor.

Akbank ev hanımlarına kredi kartı başvurusu nasıl yapılır?

5000 TL ve üzerinde kredi kartı limiti ile almak istiyorsanız Akbank'ın verdiği Axess kredi kartı başvurusunu yapmanız gerekiyor. Kredi kartı başvurusu yaptıktan sonra banka hemen size ne kadar limitli onay aldığınızı söyler. Kredi kartı başvurusu bankanın resmi internet sitesinden yapılabildiği gibi ayrıca mobil uygulaması olan Akbank direkt internet bankacılığı üzerinden de yapılmaktadır. Kredi kartı başvurusu onay alan müşteriler bir hafta içerisinde kurye ile evlerine gönderilecek.

Kartın şifresini aldıktan sonra kartı kullanmaya başlayabilir. Eğer banka şubelerinden de işlem yapacaksınız kart onayı alırsanız kartını size basılarak hemen verilecektir. Akbank kredi kartı başvurusu onaylanan kişiler bu bankanın kredi limitlerinden de faydalanabilmektedir.

İş Bankası kredi kartı başvurusu ev hanımlarına nasıl yapılır?

İş Bankası üzerinden de kredi kartı başvurusu yaparak ev hanımı olan kişiler kredi kartına hızlı bir şekilde ulaşabilir. Maximum özellikli bir kredi kartı verecek olan bu banka sizlere 5000 TL ve üzerinde limitlerle kredi kartı imkanı sağlıyor. Daha önceden eğer bu bankada bir kredi kullandıysanız veya kredi kartı kullandıysanız banka şartlarına uygun olmanız durumunda kartınız hemen adresinize gönderilecektir. Size en yakın banka şubesinden ve bankanın internet sitesi üzerinden bu kartı için başvurunuzu yaparak ne kadar limitle onay aldınız görebilirsiniz.

Garanti Bankası Bonus özellikli kredi kartı başvurusu

Garanti Bankası üzerinden Bonus özellikli kredi kartı başvurusu yapmak istiyorsanız sizlere özel olarak verilen bu kartı kullanabilirsiniz. Özellikle aidatsız kredi kartı almak isteyen ev hanımları internet üzerinden kredi kartı başvurusunu yaptıklarında onay alırsa hemen bir hafta içinde kartına kavuşacaktır. Bankanın resmi internet sitesi ve bonus kredi kartının resmi internet sitesi üzerinden bu kartı için başvuru yapılmaktadır. Ayrıca ATM ve banka şubelerinden de kart başvurusu yapabilirsiniz.