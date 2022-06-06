Ev Hanımlarına, Çalışanlara, Memura, Emekliye, Bireysel Olan Tüm Müşterilere: 50.000 TL Onay Alınacak Kampanya Başladı

Nakit ihtiyacı olan kişilere 50000 TL'ye kadar onay verilecek. yaşamış olduğumuz son zamanlardaki sıkıntılı günler sonrasında özellikle bankalara kredi başvuruları oldukça hayli arttı. 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan son dakika kampanyasında 36 ay vadeli olarak işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilere, Akbank ve Denizbank, hemen onay vereceğini internet siteleri üzerinden duyurdu. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak veya bankaların mobil uygulamalarını kullanarak da istediğiniz zaman başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Nakit ihtiyacı olan kişilere 50000 TL'ye kadar ödeme verecek olan Akbank ve Denizbank, 1100 ve üzerinde kredi notu olan vatandaşlar hemen onay vermektedir. Bireysel ihtiyaç kredisi kampanyası olarak sizlere, tüketici kredisi adı altında verilecek olan bu kredilerde 36 ay vadeli olarak alınacak tüm krediler için başvurular gerçekleştirilmektedir.

Denizbank üzerinden 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılıyor?

Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, 50000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak işlem yapacakları bu kredi başvurularına cebimde kredi kampanyasına katılarak, hızlı bir şekilde onay alabiliyor. Cebimde kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında banka sizin kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte ne kadar kredi onayı aldığını söyleyecek ve onaylanan tutarın nekadar olduğunu, 36 ay vadeye kadar sizlere gösterecektir.

En yakın banka şubesinden onaylı tutarı, kullanabilir veya bu bankada hesabınız varsa internet bankacılığını kullanarak da, işlemlerinizi mobil uygulama üzerinden 7 gün 24 saat yapabilirsiniz.

Akbank üzerinden 50000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank, yapmış olduğu bu kampanyada 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi vereceği olan müşterileri hızlı bir şekilde sonuç vermektedir. Başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 36 ay vadeye kadar işlem yapacak olan Akbank ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere hızlı bir şekilde sonuç vermektedir. Akbank 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 36 ay vadeli olarak kredi imkanı sunmaktadır.

En yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz gibi, bankanın SMS kredi servisini kullanarak da istediğiniz zaman başvuru yapabilirsiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu şu şekilde yapmanız gerekiyor, Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak, 44 25 numarasına mesaj gönderin.