Ev Hanımlarına Akbank’tan Nakit Ödeme, Faizsiz Belgesiz Başvuru… 

Akbank’tan tüm ev hanımlarına faizsiz belgesiz olarak ihtiyaç kredisi vereceğini son dakika kampanyası olarak duyurdu. Geç kalmadan başvurunuzu yapın…

Akbank’tan ev hanımlarına nakit destek sağlanıyor. Faiz ve belgeye gerek duymadan başvuru yapılıyor. Akbank kampanyalarına yenisi ekleyerek ev hanımları için 60.000 TL ye kadar yüksek limitli ödeme yapacak. Nakit sıkıntısı çeken ev hanımları, daha önceden bankalardan aldıkları kredi veya kredi kartlarının ödemelerini düzenli yapmış iseler, Akbank üzerinden şubeye gitmeden başvuru yapabilirler. Kredinin detaylarını haberimizde bulabilirisniz…

Bankanın yapmış olduğu bu kampanya için kredi notunun en az 1400 ve üzeri olması, ayrıca kredi alınabilmesi için Akbank üzerinden hesabın olmasını gerekiyor. Hesabı olan ve kredi notu uygun olan ev hanımları internet bankacılığı şifresi ile uygulamaya girerek başvurularını gerçekleştirebilirler. Onayı alınmış olan ihtiyaç kredisini banka şubelerine uğramadan hesaba aktarabilirler.

Uygulamanın yanı sıra başvuru yapacak kişilerin ayrıcı bu bankada hesaplarının olması durumunda internet bankacılığı üzerinde de işlem yapabilirler. İşlem yapma imkânını sahip olmayan ev hanımları SMS yolu ile bankadan sms kredi servisi üzerinden de kredi onayını görebilirler.

SMS yöntemini kullanarak başvuru yapmak isteyen ev hanımları cep telefonlarından mesaj kısmına girerek, Kredi yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numarasını 4425 göndererek başvurularını gerçekleştirebilirler. Atılan mesaj sonrasında kredi değerlendirilmesi yapılarak kredinin sonucu bildirilir. Onaylanan kredinin ne kadar olduğu hakkında bilgilere verilir.

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak için sms ile onay alan ev hanımları, cep telefonlarından mobil uygulamaya girerek onaylı kredi bölümünden ihtiyaç kredisini kullanabilirler. Şubeye uğramadan ve imza atmadan, gelir belgesi sunmadan onaylanmış olan ihtiyaç kredisini kullanma imkânına sahip olur.

Banka tarafından uygulanacak olan faiz oranlarında ev hanımı olan kişilerin kredi almaları durumunda kendi kredi notlarını göre faiz oranı uygulayacaktır. Sizlerde ev hanımı iseniz, nakit sıkıntınızı gidermek için Akbank üzerinden verilen ihtiyaç kredisine başvuru yaparak bu imkânı değerlendirebilirisiniz. İhtiyaç kredisi hakkında daha detaylı bilgi edinmek için bankanın resmi internet sitesini ziyaret edebilirisiniz.