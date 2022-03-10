Ev Hanımlarına Akbank’tan Nakit Ödeme Başladı

Akbank, son dakika kampanyası kapsamında tüm ev hanımlarının faizsiz ihtiyaç kredisinden yararlanabileceğini duyurdu. Ev hanımları istedikleri zaman, diledikleri gibi kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde Akbank'tan nakit destek alabilecek. Başvuruya dahil edilecek herhangi bir faiz veya belge şartı yoktur. Akbank, kampanyalarına bir yenisini ekleyerek ev hanımlarına 60.000 TL'ye kadar yüksek limit ödemesi yapacak. Nakit sıkıntısı olan ev hanımları daha önce bankalardan almış oldukları kredi veya kredi kartlarının ödemelerini düzenli olarak yapmışlarsa şubeye gitmeden Akbank üzerinden başvuruda bulunabilirler. Merak edilen tüm detaylar ise haberimizde…

Bu kampanya kapsamında kredi alabilmek için bankanın kredi notunun en az 1400 olması ve Akbank nezdinde bir hesabının bulunması gerekmektedir. Hesabı olan ve kredi notu iyi olan ev hanımları uygulamaya internet bankacılığı şifrelerini girerek diledikleri gibi kolay bir şekilde başvuruda bulunabilirler. Ayrıca onaylanan ihtiyaç kredisini banka şubesine bile gitmeden diledikleri gibi hesaba aktarabilirler.

Başvuruya ek olarak, bankada hesabı olan adaylar işlem yapmak için internet bankacılığını da kolay ve güvenli bir şekilde kullanabilirler. İşlem yapamayan ev hanımları SMS kredi hizmetini kullanarak bankanın kredi onayını isterlerse SMS ile de hızlı bir şekilde görüntüleyebilir. SMS ile başvuru yapmak isteyen ev hanımları, telefonlarındaki mesaj alanına gidip Kredi yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra TC kimlik numarasını 4425 numarasına göndererek diledikleri gibi başvurabilirler. Hemen sonrasına ise onaylanan kredi tutarı detaylı bir şekilde açıklanmaktadır.

Akbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi kullanım onayı alan ev hanımları, telefonlarındaki mobil uygulamayı kullanarak da onaylı kredi departmanından kolay bir şekilde kredi başvurusunda bulunabilmektedir. Şubeye gitmeden, herhangi bir şey imzalamadan, gelir belgesi sunmadan onaylı ihtiyaç kredisini diledikleri gibi kullanabilirler. Ev hanımları, bankanın faiz oranları üzerinden kredi almaları halinde, kendi kredi notlarına göre faiz oranı uygulayacaklardır. Ev hanımı iseniz, maddi sıkıntılarınızda size yardımcı olması için Akbank'tan ihtiyaç kredisi talep ederek bu fırsattan kolay bir şekilde yararlanabilirsiniz. Dilerseniz tketici kredileri hakkında daha fazla bilgi için bankanın resmi internet sitesini de ziyaret edebilirsiniz.