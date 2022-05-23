Ev hanımlarına 50.000 TL ihtiyaç kredisi için düğmeye basıldı! Nakit isteyenlere hemen ödemeli kredi verilecek

Çalışmayan Ev Hanımlarına Müjde! Kefilsiz Şartsız 50.000 TL Nakit Desteği Alabilirsiniz. Banka kredisi alabilmek amacıyla belirli şartların karşılanması ile bankaların istediği belgeleri toparlamak gerekir. Bu belgelerin başında ise genel itibariyle kredi geri ödemelerinin yapılıp yapılmayacağının en iyi göstergesi olarak bilinen gelir belgesi yer almaktadır.

Belirli bir iş yerinde faaliyet gösteren veya farklı gelir kaynaklarına sahip kişilerin gelirlerini gösteren bu belge ile bankalar kredi verme hususunda olumlu veya olumsuz bir neticeye ulaştır. Ancak bu durumda herhangi bir iş yerinde faaliyet göstermeyen ev hanımlarının gelir belgesi temin edebilmeleri maalesef imkansızdır.

İşte böyle bir durumda belli bir iş yerinde çalışmayan ev hanımlarının daha kredi çekebileceği bankalar yer almaktadır. İşte ev hanımlarına kredi veren bankalar ve çok daha fazlası haberimizde...

Ev Hanımlarının Kredi Çekmesi Mümkün Mü?

Ev hanımlarının kredi çekmesi için öncelikli olarak bankalar açısından bakıldığında olumlu bir kredi notunun bulunması gerekiyor. Bununla beraber Eğer ki kira gibi bir gelir varsa o halde bunun ispatlanması ile kontrat belgesi gibi bir gelir belgesinin kabul edilmesi de aynı şekilde mümkündür.

ING Bank

ING Bank tarafından ev hanımlarına ₺10.000 tutarında ihtiyaç kredisi kampanyası düzenlendi Buna göre bankaya ödenecek kredi miktarı toplamda 15.355 TL iken 36 aylık vade seçeneği sunulmaktadır ve aylık faiz tutarı ise %2.09 olacak şekilde hesaplandı.

Akbank

Ev hanımlarına kredi avantajlarını sunan Bir Başka banka ise Akbank’tır. Bu banka %2.11 faiz oranı ile 36 aylık vade seçeneği şeklinde ev hanımlarına ₺10.000 tutarında ihtiyaç kredisi veriyor. Buna göre aylık 426 TL taksit tutarı ile hesaplandığında toplamda geri ödemesi gereken rakam 15.415 TL gibi bir rakama ulaşmaktadır.