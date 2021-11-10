Ev Hanımlarına 25 bin TL Ödeniyor, Son Dakika Olarak Sadece Ev Hanımı Olan ve Paraya İhtiyacı Olanlara Verilecek

Gelir belgesi olmayan, sigortası olmayan ev hanımları ihtiyaç kredisi almak istedikleri zaman bankaların bazı politikalarını geçememektedirler. Gelir belgesi olmadığı ve sigortaları yatmadığı için bazı bankalar bu kişilere kredi vermemektedir. Ev hanımı olan ve 25.000 TL kredi isteyen kişiler kredi kullanacakları zaman bazı şartlara uygun olursa bankalardan gelir belgesiz kredi kullanabilmektedirler. Ev hanımı olup kredi alacak olan kişilerin daha önce bir bankadan kredi veya kredi kartı kullanmış olması gerekiyor. Bu kullanımlar sonunda da banka kredi notunu yükseltmiş olmanız gerekiyor. Eğer şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, aşağıdaki bankalardan ev hanımı olmanız durumunda 25.000 TL kredi kullanabilirsiniz.

Akbank 25.000 TL kredi başvurusu

Akbank üzerinden kredi kullanacak olan müşteriler, kredi başvurusu yapacakları zaman bu bankanın müşterisi olması durumunda anında onay alabileceklerdir. Akbank direkt üzerinden verilen bu kredilerde banka internet üzerinden onay vereceği için müşterilerin kredi skorunun yüksek olmasını isteyecektir. Bu bankada bir hesabınız varsa internet bankacılığı şifresi alarak hemen kredinizi kullanabilirsiniz. Akbank internet bankacılığı şifresi ile internet sitesinden veya mobil uygulama üzerinden işlem yapacaksınız. Kredi onayı aldığınızda banka size 25.000 TL kredi ile birlikte 60 ay vadeye kadar imkân verip ayrıca onaylanan kredinizi Akbank hesabınıza anında yatıracaktır.

Cepte TEB 25.000 TL kredi başvurusu

Cepte TEB Bankası dijital bir banka olduğu için tüm işlemlerini online internet üzerinden yapmaktadır. Sizde bu bankadan anında kredi kullanmak istiyorsanız, şartlara uygun olmanız durumunda hesabınıza onaylı krediyi kullanabilirsiniz. Ev hanımı olan müşteriler kredi skoru yüksek olması durumunda CepteTEB üzerinden 25.000 TL’ye kadar 60 ay vadeli kredi kullanabilirler. Banka müşterileri online uygulamadan, müşteri olmayanlar ise internet sitesindeki başvuru formunu doldurarak kredi kullanabilmektedirler. Banka sadece ihtiyaç kredisi için yardımcı olmaktadır. Konut kredisi veya taşıt kredisi almak istiyorsanız TEB şubelerine gitmeniz gerekmektedir.

Aktifbank 25.000 TL N-Kolay Kredi Başvurusu

Özellikle ev hanımı olan ve kredi notu yüzünden onay alamayan müşteriler 60 ay vadeye kadar 25.000 TL kredilerini Aktifbank üzerinden kullanabilirler. Aktifbank, kredi başvurusu yapacak olan müşterilere hemen sonuç vermektedir. İnternet sitesinden veya bankanın müşterileri için sunduğu SMS kredi sistemine mesaj atarak kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yapmak için Kredi TCKİMLİK numaranızı yazarak 3050’ye mesaj atabilir veya resmi sitesi üzerinden girdiğinizde ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak hemen işlem yapabilirsiniz. Kredi onayı aldığınızda kredi notunuz düşük ise banka size yüksek faizlerle işlem yapacaktır.