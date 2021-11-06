Ev hanımlarına 10.000 TL ödeme banka kartı hesaplarına yapılıyor

Ev hanımlarına son dakika olarak yeni bir müjdeli Haber geldi. 10.000 TL'ye kadar ödeme kendi bankamatik hesaplarına yapılacak. Ev hanımı olan ve acil paraya ihtiyacı olan kişilere bankalar tarafından 10.000 TL'ye kadar kredi verileceği duyurusu yapıldı. Banka hesabı olan ev hanımları bu paraları hızlı bir şekilde kullanabilecek ve banka şubelerine gitmeden bile isterlerse mobil uygulamadan hesaplarına aktarabilecek. Ev hanımı olan kişiler için verilen bu kampanya son dakika olarak Akbank Finansbank Deniz Bankası ve İş Bankası gibi büyük özel bankalar tarafından duyuruldu.

Akbank 10.000 TL ev hanımlarına ödeme yapıyor

Akbank üzerinde hesabı olan ev hanımları internet bankacılığı şifresi alarak Akbank direkt uygulamasına girebilir ve buradan başvurularını gerçekleştirebilir. Akbank ev hanımlarına 10.000 TL'ye kadar ödeme imkanı sağlarken masrafsız ve gelir belgesiz olarak da Kredi imkanı sunacak. 36 ay vadeye kadar verilecek olan bu krediler de ilk kredi taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapma imkanı da sizlere sunulacak. Akbank ayrıca SMS ile kredi başvurusu alıyor. Sms ile Akbank kredisi başvurusu yapmak isteyen ev hanımları kendi cep telefonları numarası üzerinden kredi yazıp boşluk bırakıp kimlik numaralarını da yazarak 4425 numarasına mesaj olarak gönderebilir.

Denizbank 10.000 TL'ye kadar ev hanımlarına onay verecek

Denizbank üzerinden 10 bin TL'ye kadar kredi kullanacak olan ev hanımları SMS atarak hemen kredi onayı alabilir onaylanan kredilerine en yakın DenizBank şubesine giderek kimlikle kullanabilirler. Denizbank üzerinden 10 bin TL'ye kadar kredi başvurusu yapmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı da yazarak 3280 numarasına gönderin. Ayrıca DenizBank'ın resmi internet sitesi üzerinden de başvuru yapabilir ve nakit sıkıntınızı bu şekilde giderebilirsiniz.