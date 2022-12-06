Ev Hanımları İle Öğrencilere Nakit Kampanya! Hesaba Aktararak 3 Ay Sonra Ödeyin

Ev hanımları ve öğrenciler için nakit kampanya başlatıldı. Hesaba atarak ödemeyi 90 gün sonra yapabilirsiniz. Ev hanımı veya öğrenci olmanız durumunda bu kredilerden faydalanabilirsiniz. Ayrıntılar haberimizde…

Ev hanımı ve öğrenciler nakit kampanya sizler için! Destek kredilerinden faydalanmak istiyorsanız başvuru yaparak bu imkândan faydalanabilirsiniz. Ev hanımı ve öğrenciler için özel kampanya yürüten bankalar uygun faiz oranları ile ev hanımı ve öğrencileri sevindiriyor. Başvuru yaparak işlemlerinizi yapabilirsiniz. Gerek ev hanımları gerekse öğrenciler ihtiyaç kredisi için gerekil araştırmaları yaparak bankaların belirlemiş olduğu kriterlere uygun olup olmadıklarını araştırıyor. Belirlenmiş olan banka politikalarına göre uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, başvurunuzu yapabilirsiniz. Ev hanımları sigortalı olmadıklarından dolayı gelir belgesi göstermediklerinden dolayı kerdi alma konusunda sorun yaşamaktadır. Bankalardan kredi kullanmak isteyen ev hanımları başvurularını yaparak kredi kullanabilecek. Her hangi bir banka şubesine gitmeden uzaktan kredi başvurusu yapılarak kredinizi kullanabilirsiniz.

Ev hanımı müşterilerin 20 bin liraya kadar kredi başvurusu yapabilir. Başvuru için kredi notunun uygun olması gerekir. Kredi notunun uygun olması durumunda ikinci koşul olarak banka sicil notunun da olumlu olması gerekir. Şayet kredi notu yüksek ise sizlere kredi imkânı tanınır.

Teb’den Ev Hanımları İçin 20.000 TL Kredi

TEB ev hanımı için 20 bin liralık kredi imkânı tanıyor. Krediye uygun şartları sağlamanız halinde internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra mobil uygulama üzerinden de başvuru yapma imkânı mevcut. 20 bin liralık kredi imkânında 36 ay vade bulunuyor. İlk ödemede 3 aylık erteleme de mevcut.

QNB Finansbank’tan Ev Hanımlarına Kredi

QNB Finansbank ihtiyaç durumunda ev hanımlarına kredi imkânı tanıyor. Krediye başvuru yapmak için banka şubesine gerek kalmadan onay alınabilecek. Şayet sizlerde kredi başvurusu yapmak istiyorsanız TC kimlik numarasını 5030 nolu numaraya mesaj atarak gönderebilirsiniz. 20 bin liralık kredi için onay almanız durumunda en yakın banka şubesine giderek krediyi kullanabilirsiniz.