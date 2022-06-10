Ev Hanımları Bu Haber Size! İşkur Başvuru Yapanlara Paketleme İşi Veriyor

işkur ile ortaklaşa olarak yapılan çalışma da iş kolu bakımından evden çalışmaya uygun sektörlerde doğru işler ortaya çıkarılarak evden ek iş yapmak isteyenlere gelir kapısı aralanıyor.

Şirketlerde Rahatlıyor!

Evden ek iş olanağı sunarak, daha az gider kalemi ortaya çıkaran şirketlerde rahatlıyor. İşçi maliyetinin düşürülmesi ile birlikte evden daha rahat çalışan ev hanımları için oldukça önemli bir gelir kapısı aralanmış oluyor.



Özellikle son yıllarda evden ek iş veren firma sayısında çok ciddi bir artış meydana geldi. Bu durumun en temel nedeni işçi maliyeti, ulaşım başta olmak üzere diğer seçeneklerin azalması ve işverene düşen yükün ortadan kalkması oldu. Bu tasarruf kalemi ile birlikte işverenler daha fazla evden ek iş almak isteyen kişilere olanak tanıyarak kendi işlerinin hızlıca tamamlanmasını sağlıyor.



Ekonomik zorluk ile birlikte ortaya çıkan bazı sıkıntılar ev hanımlarını da ek gelir yolları aramaya itti. Özellikle artan enflasyon ile birlikte hane halkının giderlerini karşılama konusunda ev hanımları da iş aramaya başladı.

Evde Paketleme İşi Ne Demek

İşkur ile ortaklaşa olarak yürütülen bu programda ev hanımları hızlı bir şekilde ihtiyaç duyulan sektörlerde doğrudan paketleme işi yapabiliyor. Daha önceleri sosyal medya siteleri üzerinden çözülen bu sorun artık resmi olarak çalışma kayıtlarına da girmiş durumda…

Ne Kadar Kazanırsınız?

Genellikle paketleme işi, evde mum yapma, mektup ve davetiye hazırlama, kablo tesisatı hazırlama gibi seçenekler söz konusu olduğunda birim başına çalışmalar yapılır. Bu da doğrudan performansa dayalı bir gelir kapısı ortaya çıkarır.



Genellikle iş veren belli adetlerde iş teslim eder ve istediği süre içerisinde bu ürünleri tekrardan toplar. Adet bazında fiyatlandırma yapıldığı için ne kadar fazla ürün bırakılıp alınırsa kazançta doğal olarak o kadar fazlalaşır. Düzenli bir çalışma ile birlikte aylık 1.000 – 8.000 TL arasında bir kazanç mümkün olabiliyor. Hatta bazı aileler bu işi daha organize hale getirerek aylık 10.000 TL’lik gelirlere ulaşabilmektedir.



Nasıl Başvurabilirim?



Öncelikle tüm meslek kollarında olduğu gibi evden ek iş yapmak istediğiniz de öncelikli olarak İşkura başvuruda bulunmanız yeterli oluyor. İşkura başvuruda bulunarak size atanan meslek danışmanınıza istediğiniz iş şekli ve yapabilecekleriniz hakkında kısaca bir bilgilendirme yapıyorsunuz.



Sizin bölgenizde bu tarz bir iş seçeneği sunan meslek kolları oluştuğunda sizinle iletişime geçilerek hızlı bir şekilde iş arayışınız son bulmuş oluyor. Sonrasında ise biraz önce de altını çizdiğimiz üzere tamamen performans ve üretime bağlı olarak para kazanma süreciniz hızlanıyor.



Başvuru işlemi için sadece İşkur ofislerine gitmenize de gerek yok! İnternet üzerinden İşkur’a üye olduktan sonra hızlı bir şekilde çalışmanın kapılarını aralamanız da mümkün olmaktadır.

Yeni iş olanaklarının ortaya çıkması ve farklı konu başlıklarının değerlendirilmesi için bu durum son derece mantıklı bir seçenek olarak ortaya çıkmaktadır. Size cep telefonunuz üzerinden gelen mesajlar aracılığıyla ilgili iş kolları ve yeni imkanlar hakkında daha detaylı seçeneklere ulaşmakta mümkün olmakta. Pek çok noktası ile İşkur ile ortaya çıkan imkanlarda ayrıcalıklı ve kaliteli bir seçenek söz konusu olduğunda iş bulmanız mümkün oluyor. Dilerseniz evden ek iş dilerseniz de sabit zamanlı bir iş arayışı için doğrudan İşkur iş temsilciniz ile iletişime geçerek okul durumunuz ve çalışma şartlarınız hakkında bilgi verebilirsiniz.