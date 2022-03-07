Ev Hanımı Olmak Dert Değil! Para İhtiyacınız Varsa 4000 TL Ödeme Verilecek

Ev hanımlarına yönelik son dakika haberi heyecanlı bekleyiş yarattı. Güncel haberlere göre 4000 TL'ye kadar ödeme yapılacağı duyuruldu. Ev hanımları, bankalar aracılığı ile istedikleri takdirde 4000 TL’ye kadar limit kullanabilecekler.

Ev hanımlarına yönelik özel olarak başlatılan 4.000 TL'ye kadar özel ödeme nakit kredi kartı aracılığı ile İhtiyaç Kredisi kampanyası başlatıldı. Ev hanımları, 4.000 TL'ye kadar nakit ödeme almak istedikleri takdirde, şartsız ve kefilsiz olarak 4.000 TL kredi kartını alabileceklerdir.

Bankalar, ev hanımlarına istedikleri zaman başvuru yapma imkanını tanımaktadır. Ev hanımları, 4.000 TL'ye kadar limitleri nakit kredi ya da nakit kredi kartını kullanmak istiyorsa, bankaların sunduğu bazı şartları taşımaları gereklidir.

Daha önceki süreçlerde bankalardan kredi ya da kredi kartı kullanmış kişiler zaman kaybetmeden hemen başvurularını tamamlayarak, 4.000 TL'ye kadar ödemelerini alabilir. 4.000 TL limitli ihtiyaç kredisini kullanmak isteyen ev hanımları, kredi ödemelerini de 36 ay vadeye kadar, ilk taksitte de 3 ay erteleme ile kullanabileceklerdir.

Akbank ev hanımlarına ödeme yapacak!

Akbank aracılığı ile hem kredi hem de kredi kartına başvurabilecek ev hanımları, başvurularını yaptıktan sonra banka tarafından ne kadar onay aldıklarını öğrenebilirler. Akbank Axess kredi kartını almak istiyorlarsa başvuruları internet sitesi ya da Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapabileceklerdir.

Akbank aracılığı ile ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler, SMS yöntemi ile de başvurabilirler. SMS ile kredi başvurusu yapmak için, kredi boşluk ve T.C. kimlik numaralarını 44 25 numarasına mesaj atmak yeterli olacaktır.

Akbank’ın kredi kartı olan Axess kredi kartı kullanılmaya başlandığında yapılan alışverişlerde de para puan kazanılmaktadır. Axess kredi kartı ile kazanılan bu paralar daha sonraki alışverişlerde de harcanabilmektedir. Ayrıca 12 aylık vadeye kadar taksitli alışveriş yöntemleri de kullanılarak anlaşmalı işletmelerde düşük faizlerle alışveriş yapmak mümkündür.

Denizbank’tan 4.000 TL Ödeme

Denizbank aracılığı ile de ev hanımlarına özel ihtiyaç kredisi ya da bu kampanyasına katılım mümkündür. Kredi kartı kullanmak isteyen ev hanımlarının banka kredi notunun 1200 ve üzerinde olması gereklidir.

Bu durumda SMS ile hemen sonuç alabilmektedir. Kredi başvurusu yapmak isteyenler için kredim yazıp boşluk bırakıp T.C. kimlik numaralarını yazarak, 3280 numarasına mesaj atmak yeterlidir. Kredi kartı başvurusu SMS ile yapılacak ise BONUS yazıp boşluk bırakıp, T.C. kimlik numaralarını 3280 numarasına göndermeniz yeterlidir.