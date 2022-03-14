Ev Hanımı olmak dert değil! Denizbank ev hanımı olan kişilere Bahar kredisi vermeye devam ediyor, 40.000 TL ödeme var. Son dakika haberi ile ev hanımı olan kişiler bu ödemeleri düşük faizli alacak.

Ev hanımı olan ve acil para ihtiyacı olan vatandaşlar için yapılan kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere, Denizbank, Bahar Kredisi adı altında 36 ay vadeli 40.000 TL ödeme vereceğini açıkladı. Kredi başvurusu yapacak olan ev hanımlarının daha önce bankalardan kredi veya kredi kullanmış olması ile birlikte bu kullanılan ürünleri düzenli ödemeler yapması durumunda oluşan kredi puanı yüksek olur ise başvurusunu hemen gerçekleştirecektir.

Denizbank üzerinden, 18 yaşından büyük olan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ev hanımları, başvurularını SMS ile veya internet siteleri üzerinden yaparak, şubelere gitmeden işlem yapabilecektir. Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenmek istiyorsa, en yakın banka şubesine giderek hızlı bir şekilde kredi onayı alabiliyor.

Sms ile başvuru yaparak nakit onay almak isteyen ev hanımları, cep telefonlarından mesaj kısmına girerek kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına göndermesi gerekmekte. 32 80 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizlere 5 dakika içerisinde kredi sonucunu verecek, onaylanan tutar kadar kredinin nekadar olduğunu hemen göreceksiniz. yapılan açıklama sonrasında kredi onayı alan kişilere SMS ile bilgi mesajı gelecek ve bu mesaj ile birlikte en yakın DenizBank şubesine giderek kredi kullanımını gerçekleştirecektir.

Denizbank, hesabı olan ev hanımları ise banka şubelerine gitmeden nakit kampanyasından faydalanabiliyor. Denizbank, hesabınız üzerinden alacağınız internet şifresiyle birlikte, Denizbank'ın mobil uygulaması üzerinden 7 gün 24 saat nakit kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir, internet sitesi ve müşteri hizmetleri numarası üzerinden de istediğiniz zaman bilgi alabilirsiniz. Başvuru yapacak olan kişilerin kendi kredi puanına göre oluşacak faiz oranlarından da yararlanabiliyorsunuz.