Ev Arkadaşını Eşyalarını Sattığı İçin Bıçaklayarak Öldürdü

Konya'da meydana gelen ürkütücü olayda cezaevinden bir süre önce çıktığı öğrenilen Yusuf Dinç isimli genç, eşyalarını sattığını öne sürdüğü eski ev arkadaşı olan Celal Küçükkara'yı bıçaklayarak öldürdü ve konu gündemde yer aldı. Cezaevinden çıkan Yusuf Dinç'in eski ev arkadaşı olan Celal küçükkara'nın cep telefonunu aldığı öğrenildi ve bir apartmanın çatı katında yer alan kuş kümesinde yakalandığı bilgisine ulaşıldı.

Korkunç olay perşembe günü saat 21.00 sıralarında Konya'da Yazır Mahallesi'nde meydana geldi ve Celal Küçükkara isimli şahıs arkadaşının kendisini bıçaklaması sonucunda hayatını kaybetti. İddiaya göre Celal Küçükkara daha önce beraber yaşadığı ev arkadaşı olan Yusuf Dinç'in cezaevinde bulunması sebebi ile onun eşyalarını sattı ve daha sonra hayatını kaybetti.

Yusuf Dinç ise iddiaya göre evine gelip eşyalarını görememesi sebebiyle Celal Küçükkara ile tartışmaya başladı ve ev arkadaşları arasında çıkan tartışma büyüdü. Mutfaktan almış olduğu bıçak ile Celal Küçükkara’yı çeşitli yerlerinden bıçaklayan Yusuf Dinç arkadaşının hayatına son verdi.

Bu sırada komşular ise ikilinin kavga seslerini duydu ve adrese sağlık ile polis ekiplerini çağırdı. Celal Küçükkara evde yapılan ilk müdahale sonrasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı fakat doktorların bütün çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Üzücü olay sonrasında kaçan Yusuf Dinç’i yakalamak için Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı ve şahıs kısa süre içerisinde ele geçirildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri Yusuf Dinç'in güvenlik kamerası kayıtlarından bulunduğu yeri tespit etti ve Yusuf Dinç'in bir binanın çatı katında kuş kümesinde saklandığı öğrenildi. Emniyette ifade veren Yusuf Dinç ev arkadaşının odasında bulunan bütün eşyaların tamamını sattığını belirtirken eve geldiğinde eşyalarını bulamadığını da söyledi.

Yapılan işlemler sonrasında adliyeye sevk edilen Yusuf Dinç'in çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği de öğrenilen bilgiler arasında yer aldı.