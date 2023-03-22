Son Dakika! Ziraat, Akbank, İş Bankası Konut Kredisi Faizlerini Yeniledi

Bu haber ev satın almayı düşünenleri yakından ilgilendiriyor.Akbank, İş Bankası, Ziraat Bankasının yeni konut faiz oranları ne kadar? İşte, konut kredisi kullanmayı düşünen kişiler tarafından merak edilerek araştırılan soruların cevabı haberimizde yer alıyor.

Ev satın almak isteyen ancak nakit sıkıntısı olan kişilerin ilk baktıkları yer bankaların konut kredileri oluyor. Günümüzde çoğu kişi konut kredisi kullanarak ev sahibi olabiliyor. Ev satın almayı düşünen fakat yeterli nakiti bulunmayan kişilerin ilk başvurdukları yer bankaların konut kredileri oluyor. Gelen bir son dakika haberine göre Ziraat Bankası, İş Bankası ve Akbank konut kredisi ürünlerinde faiz değişikliklerine gitti.

Konut Kredisi Faizleri Yenilendi!

Konut kredisi kullanmayı düşünenlerin en çok dikkat etmeleri gereken nokta ise kredi faizleri oluyor. Konut kredileri yüksek tutarlı krediler olduğundan dolayı faiz oranları geri ödeme tutarlarında büyük değişiklikler yapabiliyor. Konut kredisi kullanmayı düşünen kişiler en uygun konut kredisi veren bankayı merak ederek araştırıyor. Bazı bankalar müşterilere piyasa şartlarında uygun krediler sağlayabilirken bazı bankalar ise müşterilerine bu avantajı sağlayamayabiliyor.

120 Ay Vade Seçeneği

Konut kredisi kullanan insanların aklına gelen ilk soru konut kredisinin vade miktarı oluyor. Vade süresi uzadıkça krediyi kullanan banka müşterisinin krediyi ödeme kolaylığı da artıyor. Bundan dolayı banka müşterilere genellikle uzun vade imkanına sahip konut kredileri veren bankaları tercih ediyorlar. Vade süresi arttıkça faiz maliyeti de bir miktar artabiliyor ama 10 yıla yayılan konut kredisi taksitleri vatandaşların ödeme gücünü kolaylaştırıyor. Bu durumda 120 ay vadeli konut kredilerinin daha fazla tercih edilmesini sağlıyor. Bankalar için de müşterilerin uzun vadeler ile konut kredisi kullanılması oldukça avantajlı oluyor. Bu durumdan hem banka hem de müşteri çok kazançlı çıkıyor.

Akbank500 Bin TL Konut Kredisi Maliyet Tablosu!

Akbank'ın konut kredisi faizi aylık %2,05 oranında olduğunu duyururken 120 ay vade ile 500 Bin Türk lirası konut kredisi kullanılması durumunda müşteriler Akbank'a aylık 11.233 Türk lirası kredi taksiti ödüyorlar.

İş Bankası 500 Bin TL KonutKredisi Maliyet Tablosu!

İş Bankası'ndan konut kredisi çeken kişiler aylık %1,98 oranında kredi faizi uygulanıyor. 120 ay vade ile 500 Bin Türk lirası konut kredisi kullanılması durumunda aylık kredi taksit miktarı 10.940 Türk lirası olarak hesaplanıyor.

Ziraat Bankası 500 Bin TL Konut Kredisi Maliyet Tablosu!

Ziraat Bankası kamu bankası avantajı ile özel bankalara göre daha düşük oranlar ile müşterilerine konut kredisi kullandırabiliyor. Bankanın konut kredisi faizi aylık %1,36 oranında açıklandı. 120 ay vade ile 500 Bin TL konut kredisi aylık 8.475 Türk lirası kredi taksiti ile çekilebiliyor.