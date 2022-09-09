Ev alacaklara müjdeli haber: Kamu bankalarından 750.000 TL konut kredisi kampanyası başladı...

Kamu bankalarından 750.000 TL konut kredisi kampanyası başladı. Banka kredi başvurusu yapacak olan müşterilerine uygun faizlerle 750.000 TL’ye kadar 180 ay vadeli konut kredisi vermektedir. 750.000 TL konut kredisi başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir yazımızı okuyarak öğrenebilirsiniz.

Yatırım yapmak isteyenler ve yeni ev sahibi olmak isteyenler bankaların konut kredisi kampanyalarını sürekli olarak takip etmektedirler. Son yapılan kampanyalardan birisi de kamu bankalarının konut kredisi kampanyalarıdır. Devlet destekli olarak yapılan bu kampanyalarda bankalar uygun faiz ile işlem yaparken ayrıca da yüksek limitli kredilerde de onay vermektedirler. Bankalar alacağınız evin ekspertiz değerinin %90’ına kadar kredi imkanı vermektedir. Sizde eğer kamu bankası üzerinden kredi kullanmak istiyorsanız, şartlara uygun olursanız aynı gün içinde onay alabileceksiniz. Şimdi sizlere 750.000 TL konut kredisi veren kamu bankaların müşteri şartları hakkında bilgiler verelim.

Ziraat Bankası 750.000 TL Konut Kredisi Başvurusu

Kamu bankalarından 750.000 TL konut kredisi alacaksanız ilk olarak Ziraat Bankası kredi kampanyalarına bakabilirsiniz. Banka 180 ay vadeye kadar 0.64 faiz oranları ile konut kredisi vermektedir. Kredi başvurusu yapacak olan müşterilerin kredi notunun yüksek olacağı gibi ayrıca gelir durumunun da iyi olması gerekmektedir. En az 6 aylık sigortanızın düzenli olarak yatması durumunda kredinizi kullanabilirsiniz. Emekli olan vatandaşlarda emekli maaşlarını bu bankadan almaları gerekiyor. Ayrıca konut kredisi kullanacak olan kişilerin evli olmaları durumunda banka şubelerine eşi ile birlikte giderek eş rızası da vermesi gerekmektedir. Bu şartlara uygunsanız size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek alacağınız evin ekspertiz değerinin %90’ına kadar kredi kullanabilirsiniz.

Vakıfbank 750.000 TL Konut kredisi Başvurusu

Ziraat bankası gibi en çok tercih edilen bankalardan birisi de Vakıfbank’tır. Bu banka müşterilerine aynı gün içinde kredi sonucu vermektedir. Ziraat Bankası gibi aynı şartlara uygun olarak verilen bu krediler, 0.64 faiz oranları sıfır evler için, 0.74 faiz oranları ise ikinci el ev alımları için kullanılmaktadır. Sizlerde Vakıfbank konut kredisi alacaksanız, alacağınız evin ekspertiz değerinin %90’ına kadar konut kredisi kullanabilirsiniz. Vakıfbank konut kredisi 750.000 TL 180 ay vade ile verilmektedir. Alacağınız konut kredisinde dilerseniz 1 yıl erteleme imkanından da faydalanabilirsiniz.

Halkbank 750.000 TL Konut Kredisi Başvurusu

Halkbank üzerinden de konut kredisi alacaksanız uygun faiz oranları ile 180 ay vadeye kadar kredinizi anında onaylatabilirsiniz. Başvurular sadece banka şubelerinden evraklar ile yapılmaktadır. Sizde yakın olan Halkbank şubesine giderek kredi başvurusu evraklarını, konut kredisi alacağınız evin evraklarını ve gelir belgenizi götürerek hemen kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Alacağınız evin ekspertiz değerinin %90’ına kadar kredi kullanabilirsiniz. Kredi notu düşük olan ve sürekli bir geliri olmayan kişiler kefil ile ancak kredi onayı alabilmektedirler. Uygun faiz oranları ile alacağınız bu kredilerde daha sonra da faizler düşerse yapılandırma yapabilirsiniz.