Eurovision Birincisi Solistin Uyuşturucu Testi Sonuçlandı!

65’incisi Hollanda'da düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında İtalya'yı temsil ederek 1. olan Maneskin isimli rock grubunun solisti Damiano David hakkında uyuşturucu kullandığı ile ilgili iddialar öne sürülmüştü. Eurovision şarkı yarışmasının gündeminde yer alan bu konu hakkında İtalyan Maneskin rock grubunun solisti test yaptı ve solistin yapmış olduğu testin sonucunun negatif çıktığı bilgisine ulaşıldı. Hollanda'da 65’incisi düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasının 1. olan grubu Maneskin’in solisti Damiano David'in test sonucunun pozitif çıkması durumunda İtalya, şarkı yarışmasında diskalifiye edilme riski ile karşı karşıya kalacaktı.

Hollanda'da düzenlenen şarkı yarışması sırasında Damiano David ile ilgili öne sürülen iddialar hakkında Eurovision organizatörleri, kamuoyundan gelen yoğun tepkiler sonrasında solist David'in kokain kullanıp kullanmadığını gösteren bir testten geçtiğini açıkladı. İtalya'yı temsil eden grubun solistinin geçmiş olduğu testin sonucunun da negatif çıktığı bilgisi ifade edildi.

Maneskin isimli rock grubunun solisti, hakkında öne sürülen iddialar ve canlı yayında kokain çektiği yönünde yapılan spekülasyonları yalanladı ve Roma'ya döndüğü zaman gönüllü olarak uyuşturucu testi yaptıracağını söyledi. Hollanda'da 65’incisi düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında ikinci seçilen ülke Fransa ise, İtalya'nın Eurovision zaferine şarkıcının testinin sonucunun negatif çıkması sonucunda kabul edeceklerini söylemişti.

Hakkında öne sürülen ve diğer ülkelerin yapmış olduğu açıklamalar hakkında söylenenlerin çok kırıcı olduğunu dile getiren solist Damiano David, bu tür iddiaların galibiyete gölge düşürdüğünü söylemişti. İtalyan sanatçının Eurovision şarkı yarışmasının canlı yayınında oturmuş olduğu masanın köşesine yaslanıp öne eğilmesi, sanatçının kokain kullandığı şeklinde yorumlanmıştı. İtalya'yı temsil eden ünlü vokalist ise Pazar sabahında düzenlenen basın toplantısında uyuşturucu kullanmadığını ifade etmiş ve hakkında çıkan iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. Canlı yayında aşağı doğru eğilmesinin gerekçesi olarak ise gitarist arkadaşının bir cam bardak kırması ve ona bakması gösterildi.