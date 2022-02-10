Etiyopyalı Yetkililer Tigrayan Tutuklularını Gasp Etmekle Suçlanıyor

Etiyopyalı güvenlik görevlileri, iddia edilen kurbanlar ve ailelerine göre, geçen yıl ülke çapında kitlesel tutuklama dalgasının başlamasından bu yana, reşit olmayanlar ve yaşlılar da dahil olmak üzere suçsuz yere tutulan Tigrayan sivilleri sistematik olarak gasp ediyor ve suistimal ediyor.

Tahminlere göre, ülkenin kuzeyindeki Tigray bölgesinden gelen isyancılar ile Etiyopya ulusal ordusu arasındaki çatışmaların başladığı 15 ay önce bu yana binlerce sivil toplanmış.

BM'ye göre, Kasım 2021'de başkent Addis Ababa'da birleşmiş milletler personeli de dahil olmak üzere en az 1000 Tigrayan tutuklandı.

Etiyopya hükümeti sadece isyancıları desteklediğinden şüphelenilenleri hedef aldığını söylüyor. Ancak son bir ay içinde El Cezire'ye konuşan kurbanlar ve kurbanların yakınlarına göre, profil çıkarma ve gözaltılar arttıkça, tutukluların polis ve cezaevi müdürleri tarafından gaspı da arttı.

Ailesi serbest bırakılmasını ödeyene kadar addis Ababa tesisinde yedi aya kadar gözaltında kalan Kirubel*, "Hapishanede bir meta haline geldik." dedi. "Sana bir bedel verdiler. O zaman sevdikleriniz parayı bulup özgürlüğünüzü satın almak zorunda."

Cezaevi müdürleri, hükümet savcıları ve yerel başsavcılıklardan yetkililerin serbest bırakılmak üzere fahiş rüşvet talep ettiği iddia edilenler arasında yer alıyor. Tutuklular ayrıca El Cezire'ye, ilaçları güvence altına almak için ödemelerin genellikle gerekli olduğunu ve bazı durumlarda süresiz gözaltıları boyunca tuvalet ve duş kullanmaları gerektiğini söyledi.

Yine Addis Ababa'da bulunan Segen*, El Cezire'ye polisin telefon 1000 birr (50 dolar) ödeme talep erek tutuklu kardeşinin temizlik ve içme suyunu karşıladığını söyledi.

"Mahkumlar günde iki parça ekmek yiyorlardı. [Su parasını ödemeyen] diğer tutuklular, tuvalet kullanımından sonra bile ellerini hiç yıkamadan bunu yiyorlardı."

Bazı mahkum yakınları, fidye ödemelerinde 500.000 Etiyopyalı birr (10.000 $) kadar para teslim etmesinin istendiğini açıkladı.

Ancak ortalama yıllık gelirin 1000 doların altında olduğu Etiyopya'da, tutukluların çoğunluğu yoksul ailelerinin serbest bırakma fiyatını karşılayamamasıyla parmaklıklar ardında zayıfladı.

Haimanot*, Addis Ababa'da tutulan 17 yaşındaki oğlunun serbest bırakılması için 1200 dolara eşdeğer bir ödeme yapmasının istendiğini söyledi. Bir aydan fazla bir süredir gözaltındaydı.

"O kadar param yok", dedi, telefonda hıçkıra hıçkıra ağladı.

El Cezire'nin gasp iddialarıyla ilgili sorularına yanıt olarak, Etiyopya Adalet Bakanlığı'ndan bir yetkili "rüşvet" davalarından haberdar olduğunu kabul etti, ancak sorunun sistematik olduğunu reddetti ve uygulamayı damgalamak için harekete geçildiğini söyledi.

Adalet bakanlığının iletişim başkanı Awel Sultan, "Çok sayıda federal ve belediye polis komisyonu üyesi rüşvetle suçlandı." dedi. "Ama kararlı ve etik polis teşkilatımızın çoğunluğunu temsil etmiyorlar."

Ancak sözde kurbanlar El Cezire'ye yaygın gasp ve artan suistimalden bahsettiler.