Etiyopyalı Abiy, Oromia'da Yeni Sivil Ölümleri Bildirdi

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, isyancı bir grubu batı Oromia eyaletinde sivillere yönelik “yeni bir katliam” yürütmekle suçladı.

Abiy Pazartesi günü Twitter'da yaptığı açıklamada, Oromo Kurtuluş Ordusu'nun (OLA) savaşçılarının Oromia'daki güvenlik güçlerinin saldırısından kaçarken sivillere "zarar verdiğini" söyledi.

Detay vermeden, "Oromia eyaletinin Qellem Wollega bölgesinde yaşayan vatandaşlar katledildi" dedi.

Bu terör örgütünü sonuna kadar takip edip ortadan kaldıracağız” dedi.

Abiy'in ofisi ölüm rakamlarını vermedi ve Oromia'ya erişim kısıtlı olduğu için bilgileri doğrulamak mümkün olmadı. Cinayetlerin işlendiği bölge de iletişim kesintisi altındaydı.

Yetkililer, Etiyopya'nın en büyük ikinci etnik grubu olan Amharas'ı hedef alan bir dizi cinayetten OLA'yı sorumlu tuttu, ancak isyancılar sorumluluğu reddetti.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Amhara Association of America (AAA), AFP haber ajansına Pazartesi günkü saldırının Qellem Wollega'nın Hawa Gelan bölgesindeki bir köyde Amhara'yı hedef aldığını söyledi.

Uzak bölgeyle telefon iletişiminin öğleden beri kesildiğini söyledi.

Hayatta kalanlardan biri, devlet tarafından işletilen bölgesel bir yayın olan Amhara Media Corporation'a “kimsenin kurtarmaya gelmediğini” söyledi.

Hayatta kalan kişi, "Saldırganlar ayrıldı ve cesetler şu anda toplanıyor, şimdiye kadar 300 [ceset] toplandı" dedi. "Ama henüz erken, nerede olduğunu bilmediğimiz başkaları da var."

Yerdeki kaynaklardan alıntı yapan AAA, Associated Press haber ajansına saldırılarda 150 ila 160 kişinin öldürülmüş olabileceğine inandığını söyledi.

Devlete bağlı bağımsız bir organ olan Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu (EHRC), raporlarla alarma geçtiğini ve daha fazla sivil ölümünü önlemek için hükümet güvenlik güçlerinin “acil takviyesi” çağrısında bulundu.

Açıklamada, hükümet güvenlik güçlerinin bölgeye ulaştığının bildirildiği, ancak sakinlerin başka yerlere sığınmaya devam ettiği belirtildi.

EHRC Baş Komiseri Daniel Bekele yaptığı açıklamada, "Bölgede devam eden güvensizlik ve etnik olarak hedef alınan sakinlerin öldürülmesi gibi görünen şey derhal durdurulmalıdır." Dedi.

Etiyopya silahlı kuvvetleri, yıllardır Güney Sudan sınırındaki en büyük ve en kalabalık bölge olan Oromia'da OLA'nın isyanıyla mücadele ediyor.

Tanıklara göre Haziran ayında, Qellem Wollega'nın bitişiğindeki Batı Wollega'daki Tole köyünde çoğu Amhara olmak üzere birkaç yüz kişi silahlı kişilerce öldürüldü .

Yerel yetkililer, OLA'nın sorumlu olduğunu söyledi, ancak sözcüsü Odaa Tarbii, katliamdan hükümete bağlı milislerin sorumlu olduğunu söyleyerek suçlamaları reddetti, bölgede yakın zamanda görevlendirilen federal birliklerin bunu durdurmak için hiçbir şey yapmadığını söyledi.

Abiy sözcüsü Billene Seyoum 30 Haziran'da gazetecilere verdiği demeçte, şimdiye kadar 338 kurbanın tespit edildiğini söyledi.