Etiyopya'da Katliamlar Protestoları ve Kızgınlığı Körüklüyor

Kitlesel protestolar, Etiyopya'nın kuzeyindeki Amhara bölgesindeki kasabaları geçen hafta durma noktasına getirdi, çünkü çoğunluğu üniversite öğrencileri olan göstericiler, isyancı savaşçılar tarafından 18 Haziran'da yüzlerce sivilin katledilmesiyle ilgili hayal kırıklıklarını sokaklara taşıdı.

Başkent Addis Ababa'da protestolar, 1 Temmuz'a kadar Gondar ve Amhara'nın başkenti Bahir Dar kentlerinde daha büyük gösteriler yapılmadan önce, 25 Haziran'da başladı .

Geçen hafta protestolara katılan Bahir Dar'daki öğrenci Geremew Habtemariam, “Gösteriye kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetten bıktığım için gittim” dedi. "Etnik Amhara olmak ülkenin bazı bölgelerinde ölüm cezasına dönüşüyor."

Protestolardan günler sonra, Pazartesi günü ülkenin Oromia bölgesinde sivillerin toplu olarak öldürüldüğüne dair haberler ortaya çıktı.

Protestoyu tetikleyen trajedide, iki hafta önce Addis Ababa'nın yaklaşık 380 km batısındaki Oromia'nın Gimbi semtinde silahlı adamlar yüzlerce insanı öldürdü. Kurbanların hepsi Etiyopya'nın en büyük ikinci etnik grubu olan Amhara'ya aitti ve tanıklar cinayetlerin sabah başladığını ve isyancılar o gün saat 16.00'da ayrılana kadar hız kesmeden devam ettiğini söylüyorlar.

Haftalar sonra, yaslı baba Abdu Ahmed, genç kızları Hayat ve Birtukan'ı kaybetmenin hala kırık olduğunu söyledi. El Cezire'ye telefonda “Herkese, hatta çocuklara ve yaşlılara bile ateş ettiler” dedi. "Nasıl bir deli, savunmasız kızları hedef alır?"

Hayatta kalanlardan Ali Said, El Cezire'ye verdiği demeçte, “Gömdüğüm cesetlerin sayısını şahsen kaybettim” dedi. "Birçoğu silah seslerinden veya yangında öldü, ama ben de hacklenerek öldürülen cesetler keşfettim."

'Kızıl miras' ve 'yeşil miras'

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in sözcüsü Billene Seyoum Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında gazetecilere verdiği demeçte , ölü sayısının şu anda 338 olduğunu ve katliamı OLA (Oromo Kurtuluş Ordusu) savaşçılarının gerçekleştirdiğini söyledi. Abiy, hükümetinin sivillerin toplu katliamlarına "sıfır tolerans" gösterdiğini söyleyerek şiddeti de kınadı.

2019'dan beri federal orduyla savaş halinde olan OLA isyancı grubu, bölgenin bazı kısımlarını kontrol ediyor ancak herhangi bir sivil saldırıya karışmayı reddediyor. Addis Ababa'yı 18 Haziran cinayetlerini gerçekleştirmek için eski OLA unsurlarını görevlendirmekle suçladı.

Katliamdan günler sonra, gülümseyen Abiy ve diğer düzinelerce hükümet yetkilisi , ülkenin çevresel amaçlarla ağaç dikilmesini teşvik eden “yeşil miras” kampanyasının açılış törenindeydi . Devlet medya kuruluşları ve başbakan, sosyal medya kullanıcılarını kampanyayı tanıtan hashtag'leri benimsemeye teşvik etti.

Bununla birlikte, son kan dökülmesine atıfta bulunarak “kırmızı miras” anlamına gelen bir Amharca hashtag'i, geçen haftanın çoğunda Etiyopyalı TikTok ve Twitter kullanıcıları arasında daha iyi performans gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları , protestocularla dayanışma amacıyla hashtag'li pankartlar taşırken fotoğraflarını yükledi .