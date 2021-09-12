Etiyopya Savaşı Çok Sayıda Sivilin Ölümüne Neden Oldu

Ölüm kokusu cinayetlerden sonra günlerce oyalandı. Bir düzineden fazla savaşçı üniformalı, diğerleri sivil giyimli cesetler hala çamurlu zemine saçılmıştı.

Yakınlardaki bir kilise mezarlığında çok daha fazlası gömüldü - Etiyopya'nın kuzey Tigray bölgesinden gelen güçler tarafından en az 59 kişi öldürüldü.

Altı rahip cenazesi kilisenin içinde dinlenmek üzere toprağa verildi. Amhara bölgesinin daha güvenli bölgelerine kaçmak için acele eden sakinler, zaman zaman birden fazla cesedi tek mezarlara yerleştirdiklerini söyledi.

Etiyopya'nın 10 aylık Tigray ihtilafının en ölümcül savaşlarından birinin mahallinde, tanık ifadeleri, federal hükümetin haftalar önce tüm yetenekli vatandaşları Tigray kuvvetlerini "bir kez ve herkes için" durdurmaya çağırmasının ardından, savaşçı ve sivil arasındaki giderek bulanıklaşan çizgiyi yansıtıyordu.

Tigray savaşçıları, 31 Ağustos'ta Amhara bölgesindeki Chenna Teklehaymanot köyünü ele geçirdiklerinde, bölgeyi savunan bir askeri birliğin bilinmeyen nedenlerle terk etmesinden kısa bir süre sonra “(yerel) savunma güçlerimiz onlara karşı çıktı”.

66 yaşındaki Dagnew Hune, "Buradaki sıradan insanlar da ellerinden geldiğince katıldılar" dedi. Associated Press'e, takip eden cinayetlere tanık olduğunu ve ölülerin gömülmesine yardım ettiğini söyledi. Dagnew Perşembe günü yaptığı açıklamada, kilise bahçesinde ağaç dalları ve taşlarla kaplı yeni mezarların yanından geçerken yaklaşık 100 kişinin hala kayıp olduğunu söyledi.

Yerel yetkililer, Etiyopya güçlerinin Tigray savaşçılarının Gondar şehrini ele geçirme girişimini engellediği bildirildikten sonra, en kötüsü 4 Eylül'de Chenna Teklehaymanot'ta olmak üzere, birkaç gün süren çatışmalarda toplam 200 kadar kişinin öldürülmüş olabileceğini söylediler.

Sakinler, Tigray güçlerinin o zamandan beri kuzeye çekildiğini ve hayatta kalanları kimliklerine dair ipuçları için ölü savaşçıların ceplerini kontrol etmeye bıraktıklarını söyledi. Bazıları, Etiyopyalı askerlerin bölünmesinin neden onları savunacak yalnızca yerel milisler ve sakinlerle birlikte onları yalnız bıraktığını sorguladı.Haziran ayında güç durumdaki evlerini Etiyopya güçlerinden geri alan Tigray savaşçıları, savaşı ülkenin komşu bölgeleri olan Afar'a taşıdı.

Tigray güçleri, milyonlarca insanı telekomünikasyon, elektrik, bankacılık hizmetleri ve neredeyse tüm insani yardımlardan yoksun bırakan Tigray üzerindeki bir ablukayı kaldırması için Etiyopya hükümetine baskı yaptıklarını söylüyor.

Şimdi, yüz binlerce insan misilleme saldırılarından korkarak Tigray savaşçılarından kaçarken, Tigray içindeki milyonları zaten etkileyen devasa bir insani kriz yayılıyor.

Tigray güçleri sivillere saldırmadıklarını söyledi. Ancak Chenna Teklehaymanot'taki yas tutan tanıklar ve hayatta kalanlar, Tigray güçlerinin yiyecek talep etmek için geldiklerini, ardından savaşçılar hayvanlarını öldürdüklerinde veya mallarını yağmaladığında direnmeye çalışan insanları öldürdüklerini söyledi.

Yerel rahip Yared Adamu, "Buradaki masum sivillerin çoğu hayatını kaybetti" dedi. Bir haç tutarak, mermi kovanlarının yere saçıldığı hasarlı kilisenin içine yürüdü. Cuma günü AP ile konuşan Tigray güçlerinin sözcüsü Getachew Reda, Tigray savaşçılarının köydeki sivilleri hedef aldığı iddialarını "kesinlikle, kesinlikle yanlış" olarak nitelendirdi.

Amhara bölgesel özel kuvvetlerini sivilleri savaşmaya zorlamakla suçladı ve “elbette çapraz ateş arasında kalacaklar”. Mahalle sakinlerinin savaşmaya zorlandıklarını bildirmediklerini söyleyen Getachew, "Size ne söyledilerse tiyatro sahnelendi" yanıtını verdi.

Ayrıca Tigray güçlerinin geri çekildiği iddialarını da yalanladı. Etiyopya'nın genişleyen savaşı, her taraftan vahşetlerin rapor edilmesiyle, Birleşmiş Milletler, ABD ve diğerleri tarafından acil ateşkes ve diyalog yolu için acil çağrılara yol açtı. Ama görünürde çok az huzur var.