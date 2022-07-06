Etiyopya Başbakanı, Anlaşmazlığı Çözmek İçin Sudanlı El-Burhan İle Anlaştı

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, komşu Sudan'ın lideriyle silahlı çatışmalara yol açan sınır anlaşmazlığını barışçıl bir şekilde çözmek için bir anlaşmaya vardığını söyledi.

İki lider arasındaki görüşmeler, geçen ay Sudan'ın Etiyopya güçlerinin Sudan birliklerini yakalayıp öldürdüğünü söylediği uçucu bir sınır bölgesinde çatışmayı takip ediyor - Addis Ababa tarafından reddedilen bir iddia.

Etiyopya başbakanı, sekiz üyeli bölgesel bir blok olan Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) toplantısının oturum aralarında Salı günü Kenya'nın başkenti Nairobi'de Sudan'ın askeri lideri General Abdel Fattah al-Burhan ile bir araya geldi.

Abiy Salı günü Twitter'da, "İkimiz de iki ülkemizin barışçıl bir şekilde üzerinde çalışmak için çok sayıda işbirlikçi unsura sahip olduğu konusunda hemfikirdik" dedi.

"İkimiz de çözüm bekleyen sorunlara diyalog ve barışçıl çözüm taahhüdü verdik" dedi.

Burhan, IGAD toplantısının kendilerine bölgedeki zorluklara “cevap değerlendirmesi” fırsatı verdiğini söyledi, ancak ayrıntı vermedi.

Çok önemli konuları görüşmek üzere çok kısa bir süre içinde bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Sudan'ın egemen egemen konseyi, yalnızca el-Burhan ve Abiy arasında "kapalı bir toplantı" yapıldığını söyledi.

Tartışmalı verimli bir sınır bölgesi olan Fashaqa üzerinde uzun süredir devam eden bir anlaşmazlık, son yıllarda çatışmalar da dahil olmak üzere iki ülke arasındaki gerilimi artırdı.

Sudan'ın uluslararası sınırları içinde yer alan ancak on yıllardır Etiyopyalı çiftçiler tarafından çözülen El-Fashaqa üzerindeki gerilim , Etiyopya'nın hidroelektrik barajı inşası üzerine diplomatik bir tartışmanın yanı sıra son yıllarda tırmandı .

Ticaret suçlamaları

İki ülke arasındaki son suçlamalarda geçen ay Sudan, Etiyopya ordusunu yedi Sudanlı asker ve esir alınan bir sivili infaz etmekle suçladı.

Sudan dışişleri bakanlığına göre, erkekler 22 Haziran'da Sudan topraklarında ele geçirildi ve öldürüldükleri Etiyopya'ya götürüldü. Etiyopya sorumluluğu reddetti ve cinayetlerden yerel bir milis güçlerini sorumlu tuttu.

Ülkelerin cinayetlerle ilgili karşılıklı suçlamalarda bulunmasından bir gün sonra, Etiyopyalı bir yetkili Sudan silahlı kuvvetlerinin tartışmalı bölgedeki çatışmalar sırasında ağır topçu ateşi açtığını söyledi.

Daha yakın tarihli çatlak, komşular arasında, özellikle Etiyopya'nın Mavi Nil üzerindeki mega barajı tarafından körüklenen, kara ve su üzerindeki daha geniş gerilimleri de besliyor.

Her ikisi de mansap ülkeleri olan Sudan ve Mısır, Büyük Etiyopya Rönesans Barajı'na karşı çıktılar ve barajın rezervuarının doldurulması ve barajın işletilmesi konusunda bir anlaşma için bastırdılar. Kasım 2020'de Tigray'da patlak veren ve on binlerce mültecinin Sudan'a kaçmasına neden olan çatışmalar sonrasında gerginlikler arttı.