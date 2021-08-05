Esra Sönmezer: Tek Yürek Olmaktan Kuvvet Doğar!

Ünlü sunucu ve oyuncu Esra Sönmezer, geçtiğimiz gün Göktürk'te objektiflere yansıdı ve muhabirler ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Gazetecilerin kendisine sorduğu sorulara yanıt vermeyi ihmal etmeyen ünlü sunucu ve oyuncu, Türkiye'yi saran orman yangınları hakkında da konuştu. Orman yangınları hakkında haberleri gördükçe içinin kan ağladığını ifade eden ünlü isim, tek yürek olmaktan ve birlikten kuvvet doğduğunu da ifade etti.

Önceki gün Göktürk'te görüntülenen oyuncu ve sunucu Esra Sönmezer, gazeteciler ile sohbet etti sohbet ettiği sırada elindeki poşetten güvercinlere buğday tanesi atmayı da ihmal etmedi ve bu hareketi ile dikkatleri üzerinde topladı. 36 yaşındaki oyuncu ve sunucu Esra Sönmezer’in Göktürk'te görüntülendiği sıradan yapmış olduğu açıklamaları ve merak edilen detayları sizler için haberimizin devamını ekledik.

36 yaşındaki oyuncu, hayvanları çok sevdiğini belirtirken oksijen deposu ve İstanbul'un göz bebeği Belgrat Ormanı’nın içinde olduğumuzu da söyledi. Doğaya sahip çıkmak ve hayvanları beslemenin görevimiz olduğunu ifade eden ünlü isim, evde 9 yaşında bir kedisi olduğunu açıkladı. Kedisinin en yakın dostu olduğunu ifade eden ünlü oyuncu, orman yangınlarının üstesinden geleceğinize de belirtti. Göktürk'te muhabirler ile kısa bir sohbet gerçekleştiren ve orman yangınları hakkında açıklamalarda bulunan ünlü sunucu ve oyuncu Esra Sönmezer hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Televizyon ekranlarının ünlü ismi Esra Sönmezer, Türkiye'nin pek çok noktasında eş zamanlı olarak başlayan ve 9. günde de devam eden orman yangınları sebebiyle büyük üzüntü duyduğunu ifade etti. Çıkan orman yangınları hakkında içinin kan ağladığını ifade eden oyuncu birlikten ve tek yürek olmaktan kuvvet doğacağını da açıkladı. Yangınlar hakkında devletimizin güçlü olduğunu ve üstesinden geleceğimizi de ifade eden ünlü isim, yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri üzerinde topladı.