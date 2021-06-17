Esra Erol'da İtiraf Etti: Annem Beni 4.000 Liraya Sattı!

TikTok fenomeni İlknur Biryan’ın büyük kızı Ebru, Esra Erol'un programında önemli açıklamalarda bulundu ve anlattıkları ile seyirci kitlesini şoka uğrattı. Fenomen Biryan’ın, eşi Ali Biryan’ı terk edip yasak aşkına kaçması gündem haline gelmişti. Bu olay ardından yasak aşkına kaçan anne ile ailenin büyük kızı Ebru canlı yayında yüzleşti ve dehşet verici anlar yaşandı. Ebru'nun 15 yaşındayken annesinin kendisini 4 bin liraya sattığını söylemesi seyircilere korkunç dakikalar yaşattı. Esra Erol'un programında gerçekleşen büyük yüzleşme ve ailenin büyük kızı Ebru'nun şok edici açıklamaları hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Samsun'da yaşayan TikTok fenomeni İlknur Biryan, 24 yıllık eşi Ali Biryan ve 7 çocuğunu bırakıp evden kaçmıştı. Ardından Esra Erol'dan yardım isteyen kadın, 24 yıllık eşi Ali Biryan ile canlı yayında bir yüzleşme yaşadı. Programa damgasını vuran büyük yüzleşmede çiftin büyük kızı Ebru ise önemli açıklamalar yaptı. Yayın başlamadan önce annesinin kendisini arayıp babasını kötülemesini talep ettiğini açıklayan Ebru, yapmış olduğu açıklamalar ile izleyicileri adeta şoka uğrattı. Annesinin kendisini henüz 15 yaşındayken 4000 lira karşılığında sattığını söylemesi ise dehşet yaşanmasına sebep oldu.

24 Yıllık Eşi ve 7 Çocuğunu Bırakıp Yasak Aşkına Kaçtı

Ali Biryan, Esra Erol'un programına başvurmuş ve eşi İlknur Biryan’ın 17 Mayıs 2021 tarihinde Samsun'un Tekkeköy ilçesinde annesine iğne vurma bahanesi ile ayrıldığını ardından bir daha dönmediğini belirtmişti. 24 senelik eşi ve 7 çocuğunu terk ederek TikTok aracılığı ile tanıştığı Eşref Temur'a kaçan İknur Büryan isimli kadın canlı yayında eşi ile bir yüzleşme yaşadı.

Samsun'dan Kayseri'ye kaçtığı öğrenilen kadın çocuklarını istemediğini söyleyerek şoka uğrattı. Eşiyle boşanmak için adliyeye gidecek kadar parası bulunmadığını öne süren ve bu sebeple kaçtığını belirten İlknur Biryan, bugüne kadar ise almış olduğu tehditler ile evde kaldığını dile getirdi. Evinde her zaman aç kaldığını öne süren Biryan, kocasının eve hiçbir zaman para getirmediğini, fatura ve kira borcu birikmiş bir şekilde yaşadıklarını söyledi. Kocasının kendisini sevdiğini söylemesinin de yalan olduğunu iddia eden kadın, küçük kızının fakirlikten okulunu bıraktığını açıkladı ve eşinin kendisine çok dayak attığını anlattı.