Esra Bilgiç Mavi Mayosu ile Mavi Sularda Kamera Karşısına Geçti

Televizyon ekranlarında son olarak Fox TV projesi olan Kanunsuz Topraklar isimli diziyle hayranları karşısına çıkan ünlü oyuncu Esra Bilgiç, dizide güçlü bir oyunculuk performansı sergilemişti. Bir dönem dizisinde yeteneklerini konuşturan genç oyuncu dizinin erken final yapması sonrasında ise hayranlarını üzüntüye boğulmuştu. Daha sonra Netflix için çekilen Terzi dizisinden teklif aldığı konuşulan Esra Bilgiç ile dizi anlaşma sağlayamamıştı. OGM ile ünlü oyuncu Esra Bilgiç ile anlaşma sağlayamadı ve ünlü oyuncuların kendisine gelen teklifi kabul etmediği önünde bilgilere ulaşılmıştı.

Yetenekli isim Esra Bilgiç bir süredir ekranlardan uzakta kaldı ve sevenlerini özletti. Objektif karşısına geçen ünlü oyuncu Instyle Türkiye dergisinin Ağustos sayısı için poz verdi. Güzelliği ile beğeni toplayan ve sevenlerini mest eden ünlü oyuncu, mavi mayosu eşliğinde serin mavi sularda poz verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden fotoğraflarını yayınlayan ünlü oyuncu Esra Bilgiç, takipçileri tarafından kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni elde etti. Ünlü oyunculuğun sevenleri Esra Bilgiç isimli güzel oyuncuyu yeni bir televizyon dizisinde izlemek için heyecanlı bekleyişlerini sürdürüyor. Bu sıralarda Disney Plus'ın iddialı projesi ile anılan genç oyuncu Esra Bilgiç, Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatılacağı dizide performans sergileyecek. Söz konusu projede Aras Bulut İynemli de rol alacak ve dizi oldukça iddialı bir şekilde seyirci ile buluşacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı sebebiyle 2023 senesinde Atatürk dizisi Disney Plus'ın bir jesti olarak çekilecek ve dizinin oyuncu kadrosunda çok güçlü isimler bulunacak. Atatürk'ün yakın dostu olan Madam Corinne Lütfü’ye hayat verecek olan güzel olunca Esra Bilgiç Mustafa Kemal Atatürk ile 1913 ile 1916 seneleri arasında mensuplaşmaları ile de tanınıyordu.

Bilgiç, geçtiğimiz günlerde Atatürk dizisinde hayat vereceği karakter hakkında konuşmuş ve harıl harıl çalıştığını ifade etmişti. Bugüne kadar bir proje için bu kadar heyecanlanmadığını ifade eden Esra Bilgiç, böylesine sabırsızlanmadığını da söylemiş ve açıklamaları ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Esra Bilgiç Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli, Hangi Dizilerde Rol Aldı, Evli Mi?

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç 14 Ekim 1992 senesinde hayata gözlerini açmıştır ve aslen Ankaralıdır. Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji bölümünde lisans eğitimini tamamlayan oyuncu daha sonra Bilkent'in Uluslararası İlişkiler bölümünden eğitim hayatına devam etmiştir. Diriliş Ertuğrul dizisi ile ilk oyunculuk tecrübesini yaşayan ünlü isim, seyirci kitlesi tarafından çok beğenilmiş ve dikkatleri üzerine çekmiştir. Başarılı futbolcu Gökhan Töreli bir süre evli kalan ünlü isim, 2019 yılında ise Gökhan Töre'den ayrılmıştır. 50 kilo ve 1.77 metre boyunda olan ünlü oyuncu Esra Bilgiç terazi burcudur.

Esra Bilgiç 2012 ile 2018 seneleri arasında Diriliş Ertuğrul dizisinde rol almış ve Halime Hatun karakteri olarak ekranlarda yer almıştır. Daha sonra 2018 yılında Bir Umut Yeter isimli projede rol alan ünlü oyuncu, bu defa Derya Akar olarak seyirci karşısına çıkmıştır. 2020 ile 2021 yılları arasında Ramo dizisinde başrolde yer alan oyuncu Sibel Yıldırım karakterine hayat vermiş ve kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanmaya devam etmiştir. Son olarak ise 2021 yılında Kanunsuz Topraklar dizisinde rol alan ünlü oyuncu bu kez Gülfem isimli karakteri ile sevenleri ile buluşmuştu.