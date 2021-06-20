Esnafa Destek 3 bin 5 bin TL 2.Faz Ne Zaman Olacak? Bayramdan Önce Ödemeler Olacak mı?

Tam kapanma döneminde devlet tarafından bir kereye mahsus olarak verilen, esnafların alabileceği 3000 TL ve 5000 TL hibe destekleri hesaplara yattı. Başvuru yapan kişiler, e-devlet üzerinden sorgulamasını yapabilir, hesaplarına paranın yatıp yatmadığını kontrol edebilirler. Yaklaşan kurban bayramı öncesinde, esnaf olan kişilerin 2.faz yardım yapılıp, yapılmayacağı merak edilmektedir. 3000 TL ve 5000 TL hibe destek ödemelerinde 2.faz Kurban bayramından önce yapılıp, yapılmayacağı hakkında herhangi bir açıklama olmadı.

Kurban bayramı öncesinde emeklilere çifte ödeme yapılacak. Emekli olan kişilere, hem temmuz zammı hem de emekli bayram ikramiyeleri yatacak. Emekli olan kişiler haricinde de sosyal yardım alan, 1100 TL pandemi destek ödemelerinin 4.faz programı da büyük ihtimalle yatacak. 1100 TL yardım için başvurularda bireysel olan kişiler, e-devlet üzerinden yapabilecekler.

Durum böyle olunca, esnaf olan kişilerin de 2.faz ödemeleri yapılıp, yapılmayacağı merak konusu olmaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada bu desteklerin bir kerelik verileceği söylenmişti. Ekonomik zorluk yaşayan esnaf olan vatandaşlara önümüzdeki günlerde, muhalefet partilerinin meclise 2.faz ödemesi için teklif vereceği duyuruldu. Eğer teklif kabul edilirse ve yasalaşırsa, kurban bayramı öncesinde esnaf olan kişiler, başvuru yapmalarına gerek olmadan 2.faz ödemelerini de aynı 1.fazda aldıkları hesap üzerinden alabileceklerdir.

Başvuru yapacak kişiler ise, 1.faz için eğer başvuru yapmadılarsa, e-devlet sistemi üzerinden başvurularını yapabilirler. E-devlet şifreniz ile birlikte giriş yaparak hibe destek programına kayıt olarak, başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.