Esnaf Olanlara Müjde Geldi. 5000 TL ve 25000 TL arasında Faizsiz Kredi Verilecek

Esnaf olan vatandaşlarımıza, bankalar üzerinden müjdeli haberler gelmeye devam etmektedir. Esnaf olan kişiler eğer faizsiz olarak kredi almak istiyorsa, banka, başvurularını, ülkemizdeki katılım bankaları üzerinden yaparak, faizsiz olarak alabilecekler. Kredi başvurusu yapmak isteyen esnaf olan vatandaşlarımıza en az 5000 TL ve en fazla 25 bin TL, sadece kimlikle kredi kampanyası başladı. Bu verilen krediler destek kredisi olarakda bilinmekte.

Pandemi döneminde sıkıntı yaşayan esnaflarımız için verilen faizsiz kredilerden bir tanesi de katılım bankaları üzerinden verilmiş olan ve 25000 TL'ye kadar sadece kimlikle verilen kredilerdir. Sizlerde bu kredileri kullanmak istiyorsanız, en az 2 yıllık vergi levhanızın olması durumunda başvurunuzu katılım bankaları üzerinden belirtilen şartlara göre yapabilirsiniz.

5000 TL ve 25000 TL Krediler Başladı

Esnaf olan vatandaşlar için verilen bu krediler, katılım bankaları üzerinden verilmektedir. Kamu destekli olan katılım bankaları üzerinden alacağınız bu kredilerde sıfır faiz ile işlem yapacaksınız. Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler, 5000 TL ve 25000 TL arasındaki ihtiyaçlarına göre, kredi onay alacaklardır. Aşağıdaki bankalardan kredi başvurularınızı yapabileceksiniz.

• Ziraat Katılım bankası

• Vakıf Katılım bankası

• Emlak Katılım bankası

• Kuveyt Türk Katılım bankası

Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler, 25000 TL'ye kadar kredi başvurularını belirtilen bu dört banka üzerinden yapabilmektedirler. 25000 TL üzerinde bir kredi almak istiyorsanız, banka şubelerine giderken evraklarınız ile başvuru yapabilirsiniz. Bu bankalar, 100000 TL'ye kadar evraklarınız ile faizsiz kredi vermektedir.

Kredi İçin Belirli Şartlar Açıklandı

Kredi başvurusu yapmak isteyen kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve en az 2 yıllık esnaf olması gerekiyor. Ayrıca kişilerin kredi notuna bakılarak da onay verilmektedir. En az 1100 ve üzerinde kredi notu olan, bankalar ile arası temiz olan kişiler kredi kullanabilirler. Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, Ziraat Katılım Bankası Vakıf Katılım Bankası Emlak Katılım Bankası ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şubelerine giderek bu bankalar üzerinden kimlikleriniz ile başvurunuzu yapabileceksiniz. Kredi başvurusu yaptıktan sonra sizin değerlendirmeniz, hızlı bir süre içerisinde yapılacak ve Genel Müdürlük tarafından onay verilecektir. Daha önce bu bankalarda bir ticari hesabınız varsa, banka şubelerine gitmeden de internet bankacılığı üzerinden kredi kullanabilirsiniz.

Esnaf olmayanlara 100 bin TL Kredi Faizsiz Veriliyor

Esnaf olan vatandaşlar kadar bireysel müşterilere de bu bankalar kredi kampanyaları yapmaktadır. 100000 TL'ye kadar 36 ay vadeli faizsiz kredi kullanabilirsiniz. Ülkemizdeki katılım bankaları, diğer bankalara nazaran, faizsiz olarak bankacılık işlemleri yaptığı için tercih edilen bankaların başında gelmektedir. Bu bankalar faiz yerine kar payı oranıyla müşterilerine kredi imkanı sağlamaktadır. Aldığınız kredilerde ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak işlem yaparken, toplamda ise 36 ay vadeye kadar kredi ödeme tablosu oluşturabiliyorsunuz. Kredi kullanacak olan kişilerin emekli olmaları durumunda emekli maaşları üzerinden daha uygun kar payı oranları ile kredi alabileceklerdir.

